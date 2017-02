TONINO LAMBORGHINI/ Rissa con la mamma di una concorrente al GF Vip Spagna:"Sei una vecchia", video (11 febbraio 2017)

TONINO LAMBORGHINI, ATTACCA LA MAMMA DI UNA CONCORRENTE AL GF VIP SPAGNA: LE SCUSE IN DIRETTA, VIDEO (11 FEBBRAIO 2017) - Tonino Lamborghini sa tirare fuori gli artigli quando si tratta di difendere la figlia Elettra e la sua onorabilità: se ne ha avuta una prova durante la puntata del Gf Vip spagnolo, dove l'imprenditore ha dato in escandescenze in diretta tv. Oltre ad avere accusato Aida Nunez e la mamma di essere vecchie, Lamborghini si è anche reso protagonista di un malinteso, quando la madre della concorrente rivale ha capito che Tonino aveva dato alla figlia della "prostitutas". Il conduttore del reality show, non senza faticare, è riuscito pian piano a riportare la situazione alla calma, con Lamborghini che seppur controvoglia ha fatto le sue scuse anche alla propria moglie, che aveva zittito con violenza:"Mi dispiace molto, soprattutto di avere avuto questa reazione nei confronti di mia moglie che cercava di calmarmi. Ma da padre quando una figlia viene aggredita e offesa, e viene messa in dubbio la sua paternità: è molto difficile controllarsi". Peccato che un attimo dopo, rivolgendosi di nuovo alla mamma della Nunez, Tonino ci sia ricascato: ma perché non stai zitta? Clicca qui per il video!

TONINO LAMBORGHINI, ATTACCA LA MAMMA DI UNA CONCORRENTE AL GF VIP SPAGNA:"SEI UNA VECCHIA", VIDEO (11 FEBBRAIO 2017) - Tonino Lamborghini show al Grande Fratello Vip spagnolo. L'imprenditore ha letteralmente perso la testa durante la puntata del reality iberico al quale partecipa la figlia Elettra, che nelle scorse settimane era stata accusata dalla concorrente Aida Nunez di avere poco a che vedere con la celebre dinastia iniziata con Ferruccio Lamborghini. Tonino, però, non ha potuto tollerare un affronto simile, tanto da ritenere necessario recarsi in Spagna per chiarire le sue "nobili" origini. Peccato, però, che di nobile ci sia stato ben poco nel suo atteggiamento in diretta: Lamborghini, infatti, si è scagliato più volte contro la mamma di Aida, definendola a più riprese "vieja", vecchia. Caduta di stile? Non è finita qui: Lamborghini ha anche allontanato con fare violento il braccio della moglie, resasi conto che il consorte era in procinto di perdere la brocca. Inutile sottolineare lo sconcerto del pubblico e del conduttore: inerme dinanzi alla furia di uno scatenato Tonino Lamborghini, pronto a tutto per difendere la propria "niña" dalle accuse di due "vieje". Clicca qui e qui per i video delle sfuriate!

