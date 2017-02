UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Manuel Vallicella lascia il trono? Sorpresa in arrivo (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA SORPRENDE I FANS – L’ora della verità sul trono di Manuel Vallicella si avvicina. La prossima settimana, in quel di Cinecittà, si svolgerà la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne durante la quale Manuel Vallicella annuncerà la sua decisione definitiva. Nel corso dell’ultima registrazione, infatti, il tronista veronese ha rivelato di vivere con estrema difficoltà la sua avventura da tronista al punto da aver pensato all’addio. In attesa dell’annuncio ufficiale, alcuni indizi su quella che sarà la scelta di Manuel Vallicella arrivano dal Vicolo delle news che riporta la segnalazione di una fan. Una lettrice de Il Vicolo delle news, infatti, ha incontrato Manuel Vallicella in giro per le strade di Verona mostrando sereno e sorridente. I momenti bui di Manuel, dunque, sembrano un lontano ricordo. Vallicella sembra pronto a restare sul trono di Uomini e Donne per continuare la ricerca dell’amore. Un cambiamento importante quello di Manuel che potrebbe essere dovuto alle parole di Carmen Rimauro e Francesca Maturanza, le due corteggiatrici che in questi giorni gli stanno dedicando delle splendide parole sui social. “Se questo è amore, vivilo. E se avrà vita lo vedremo” – ha scritto Carmen mentre Francesca ha aggiunto – “Chi sei tu che, avvolto nella notte, inciampi nei miei pensieri. Spero che il mio messaggio ti raggiunga. #fralenuvole #onlyforyou il mio pensiero vola verso te…. ovunque tu sia oggi…”. La scelta di Manuel Vallicella, dunque, sarà proprio tra Carmen e Francesca?

