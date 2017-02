UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Sonia Lorenzini verso la scelta? Federico ha mosso un passo falso… (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: SONIA VERSO FEDERICO, MA LUI È DAVVERO COINVOLTO? (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Sonia Lorenzini verso la scelta? La tronista del trono classico di Uomini e Donne è già fortemente nel mirino delle critiche: per quale motivo? La bellissima mantovana è finita nell'occhio del ciclone durante il corso delle ultime puntate andate in onda e così, l'opinionista Mario Serpa è stato il principale motivo di caos all'interno del programma dedicato ai sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Secondo quanto si legge sul web in queste ultime ore però, ci potrebbe essere quasi aria di scelta: sarà così? Secondo le ultimissime indiscrezioni infatti, pare proprio che Sonia potrebbe registrare a breve la sua scelta e, l'ipotesi che Federico Piccinato possa essere l'uomo della sua vita, appaiono sempre più chiare e certe. Secondo Mario infatti, pare che i due si conoscano anche fuori dal programma e non solo in quanto, in base a ciò che ha comunicato Maria De Filippi, il corteggiatore avrebbe provato a candidarsi sul trono durante il corso dello scorso anno. Ecco perché, anche in trasmissione, Gianni Sperti ha avanzato l'ipotesi che a mettere in mezzo la voce di una ipotetica scelta, potesse essere stato direttamente il giovane per acquisire maggiore popolarità. Anche durante il corso del nuovo appuntamento andato in onda ieri, Sonia Lorenzini è stata ampiamente presa di mira dal fidanzato di Claudio Sona e lei, anche per difendersi dalle accuse, ha sostenuto di avere delle informazioni che riguardano la coppia ma, da perfetta signora ha preferito tacere. L’argomento si è poi spostato sui social network in quanto in passato, proprio Sonia ha distribuito dei “like” ad alcune fotografie di Federico. La tronista però, si è battuta con le unghie e con i denti per difendere il suo percorso anche se, durante i vari litigi, non ha apprezzato la “mancanza” di trasporto da parte di Federico che dapprima è rimasto in silenzio e successivamente, per giustificare il suo non averla cercata anche fuori nonostante la conoscenza, ha affermato di non avere provato molto attrazione per lei: per quale motivo adesso si trova lì? Secondo Emanuele si tratta solo di voglia spasmodica di visibilità.

© Riproduzione Riservata.