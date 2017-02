UOMINI E DONNE / Anticipazioni: ancora critiche per Sonia Lorenzini, le dure parole di Ginevra Pisani (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL DURO ATTACCO DI GINEVRA PISANI A SONIA LORENZINI – Sonia Lorenzini continua a ricevere critiche. Dopo la segnalazione di Mario Serpa secondo cui la tronista di Uomini e Donne sarebbe d’accordo con il corteggiatore Federico Piccinato per la scelta finale, non si placano le critiche nei confronti dell’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Dopo averle dato fiducia, molti fans del trono classico cominciano ad avere dubbi sulla sincerità di Sonia che sta cercando di dimostrare la sua buona fede in tutti i modi. Oltre alle pesanti critiche che riceve sui social dagli haters e da Mario Serpa in puntata, la Lorenzini deve vedersela anche con le due parole di Ginevra Pisani, attuale fidanzata di Claudio D’Angelo. Secondo quanto si legge su Isa e Chia, sembra che in queste ore, Ginevra Pisani abbia lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Sonia Lorenzini, Martina Luchena e Francesco Zecchini. Tutti e tre i corteggiatori, legati da una profonda amicizia, secondo quanto avrebbe rivelato Ginevra Pisani, avrebbero ricevuto dei pali clamorosi in faccia. Nessuno dei tre, infatti, è riuscito a trovare l’amore in tv. Martina Luchena ha visto Riccardo Gismondi scegliere Camilla Mangiapelo mentre a Francesco Zecchini, il tronista Claudio Sona ha preferito Mario Serpa. Stessa cosa per Sonia Lorenzini che, dopo aver visto la scelta di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si è dovuta accontentare del trono che, per il momento, non le sta regalando molte soddisfazioni. Come risponderà Sonia Lorenzini a Ginevra Pisani?

