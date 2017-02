UOMINI E DONNE / Anticipazioni, la data della nuova registrazione: arrivano due nuovi tronisti? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ECCO LA DATA DELLA NUOVA REGISTRAZIONE, DUE NUOVI TRONISTI IN ARRIVO? – La data della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne si avvicina. Dopo l’impegno di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017, la prossima settimana riprenderà la normale programmazione di Uomini e Donne. Oltre alle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, la prossima settimana andranno in scena due nuove registrazioni. Mercoledì 15 febbraio dovrebbe essere il giorno della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne mentre giovedì 16 dovrebbe essere il giorno dedicato alle dame e ai cavalieri del trono over. Nella nuova registrazione del trono classico si scoprirà la decisione ufficiale di Manuel Vallicella che, dopo aver annunciato l’addio nel corso dell’ultima registrazione, rivelerà la sua scelta. Si parlerà anche di Sonia Lorenzini e di Federico Piccinato, ancora al centro di numerose critiche. I fans di Uomini e Donne, però, attendono una sorpresa. Secondo alcuni rumors che circolano sui social, infatti, nella prossima registrazione del trono classico potrebbe arrivare un nuovo tronista. I nomi che circolano con più insistenza sono quelli di Alessandro Schincaglia e Andrea Melchiorre. Si tratta, tuttavia, di rumors non ancora confermati. L’attesa, dunque, per la nuova registrazione del trono classico aumenta sempre di più. Ancora pochi giorni e finalmente ci saranno gli annunci ufficiali.

