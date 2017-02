UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: solo ricordi per Giorgio Manetti? Gemma ancora “cotta” (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA COTTA A PUNTINO! (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Il continuo tira e molla tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani, crea nel pubblico da casa un continuo stato di attesa-sorpresa. Come andranno le cose per l'ex coppia più amata del trono over di Uomini e Donne? Dama e cavaliere in questi ultimi appuntamenti televisivi, stanno regalando al pubblico da casa spaccati di vita ed intesa che lasciano pensare-sperare bene. Nonostante questo però, proprio Gemma è stata paparazzata in compagnia di Michele D'Ambra, il cavaliere barese di circa 20 anni più giovane di lei. Gemma durante il corso di queste ultime puntate andate in onda ha affermato: "Quando lui si avvicina o mi rivolge attenzioni, mi crea un turbamento…". E le sue parole non erano rivolte a Michele bensì al suo ex, il gabbiano toscano che pare non avere mai dimenticato. Maria De Filippi però, dopo la confessione di Gemma ha voluto indagare domandando: "Quindi lui non ti è indifferente?". "No" è stata la risposta decisa della dama torinese, per poi affermare: "dopo una storia importante sarei ipocrita a dirlo". "Hai detto che dopo la lettera era superata – ha rincarato la De Filippi - Se lui ti chiedesse di uscire, ci usciresti?". Anche in questo caso Gemma, senza alcuna esitazione ha risposto in maniera affermativa aggiungendo: "Sarei bugiarda a dire che potrebbe essere solo amicizia". Tina Cipollari e Gianni Sperti però, hanno avuto modo di storcere il naso ancora una volta affermando che, quando una storia è chiusa bisogna andare avanti. Giorgio però, ha voluto esprimere il suo parere dichiarando: "Dovete capire che non c’è niente di male a esternare quello che si ha dentro. Dipende dal modo in cui lo si fa: una cosa è fare un gesto spontaneo, una cosa è strumentalizzare, fare un gesto che fa credere alla persona certe cose. I gesti carini sono le uniche cose che ci rimangono nella vita". Giorgio Manetti è quasi sembrato dalla parte delle ex anche se ha voluto precisare che la storia tra i due è finita per sempre, ma: "Non toglietemi i bei ricordi".

© Riproduzione Riservata.