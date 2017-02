Uomini e Donne/ Anticipazioni video: coppie nuove e vecchie (una) a caccia di "Valentino" per lo speciale degli Innamorati

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E VIDEO PUNTATA SPECIALE DI SAN VALENTINO: ECCO IL GIOCO DELLE COPPIE! - Missioni da compiere e giochi in giro per Roma, a quanto pare le neo coppie del trono classico e di Uomini e donne avranno il loro bel da fare nello speciale di San Valentino che andrà in onda martedì in occasione della festa degli innamorati. Alle 14.45 Uomini e donne ci terrà compagnia con una puntata in cui i protagonisti saranno alle prese con mille cose da fare e da dire fino al bacio finale. Ci sarà una gara? Non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che dallo studio usciranno di corsa come in una sorta di Pechino Express dell'amore che li vedrà in gara uno contro l'altro. Chi prenderà parte alla puntata? Dopo tanti rumors è finalmente arrivata la conferma ufficiale. Il video mostra Eugenio Colombo e Francesca del Taglia (unica coppia del passato ad aver accettato, almeno di quelle invitate), Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchede e il suo Federico, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Claudio D'Angelo e la sua Ginevra Pisani e, infine, anche Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il promo è disponibile non solo in tv su Canale 5 ma anche su Witty tv (dove potete vederlo cliccando qui). Chi riuscrà a spuntarla in questa corsa contro il tempo che si prospetta interessante ed entusiasmante?

