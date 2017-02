Uomini e donne/ Gossip e news: Beatrice Valli e Marco Fantini rivelano il sesso del nascituro! (Oggi, 11 febbraio)

Uomini e donne, gossip e news: Beatrice Valli e Marco Fantini rivelano il sesso del nascituro sui social (Oggi, 11 febbraio) - I bambini di Uomini e donne continuano a moltiplicarsi dopo quello di Eugenio e Francesa, Aldo e Alessia (e altri nascituri arrivati in passato per alcune delle coppie storiche del programma), adesso tocca a Beatrice Valli e Marco Fantini accogliere il frutto del loro amore o, se volete, del loro trono. Dopo oltre tre anni d'amore e due forti crisi che li hanno tenuti lontani per un po', sembra essere tornato il sereno tanto che, ormai qualche mese fa, hanno annunciato la gravidanza di Beatrice. Da allora il pancione ha continuano a crescere a favore di social e Beatrice, sempre bellissima e in forma, ha iniziato a fare gli acquisti per il corredino. Proprio postando una serie di regalini e vestitini, Beatrice ha confermato che in grembo porta una bambina, la principessa del nostro ex cameriere e tronista. Proprio qualche giorno fa lo stesso Marco aveva fatto un regalo speciale alla sua dolce metà, ovvero una maglietta rosa che lei stessa (postando questa scatto) aveva definito di "un colore a caso". A quanto pare gli indizi c'erano tutti ancora prima di postare ufficialmente il primo vestitino della piccola. Per la felicità dei fan e di tutti coloro che seguono la coppia sui social, Beatrice Valli ha postato questa foto che ha ufficialmente alzato il velo sul sesso del nascituro, adesso non ci rimane che attendere anche di sapere la data del parto e poi saremo finalmente realizzati e contenti.

© Riproduzione Riservata.