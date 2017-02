VELLUTO BLU/ Su Iris il film con Isabella Rossellini e Dennis Hopper

VELLUTO BLU, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Velluto blu è il film in onda su Iris oggi, sabato 11 febbraio 2017 alle ore 20.55. Una pellicola che appartiene al genere thriller e noir che è stata diretta da David Lynch che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. Gli attori principali, che interpretano il lungometraggio, sono Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern e Kyle MacLachlan. Il film è stato prodotto nel 1986 in America e non è da aggiudicarsi alla prima visione tv. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

VELLUTO BLU, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Un giovane studente di nome Jeffrey torna a Lumberton, città in cui è nato. Il ragazzo deve prendersi cura del padre che è in ospedale a causa di un ictus. Un giorno Jeffrey fa una macabra scoperta in un campo abbandonato. Il ragazzo vede infatti in mezzo al terreno un orecchio mozzato. Jeffrey allora porta l'orecchio al detective Williams. Dopo aver incontrato l'investigatore, il ragazzo ha il piacere di conoscere la figlia del poliziotto, che si chiama Sandy. La giovane comunica a Jeffrey che ha saputo dal padre che una cantante di un nightclub, di nome Dorothy, potrebbe avere qualche informazione sull'orecchio mozzato. Il ragazzo allora va alla casa della cantante e si finge un disinfestatore. In un momento di distrazione di Dorothy, Jeffrey ruba le chiavi dell'appartamento della donna. Una sera, mentre la cantante si sta esibendo al nightclub, lo studente entra nell'abitazione di Dorothy. Improvvisamente la donna rientra in casa, scopre Jeffrey ed inizia a sedurlo. In seguito, bussa alla porta dell'abitazione un pazzo criminale di nome Frank. La cantante quindi nasconde Jeffrey nell'armadio e incomicia a fare sesso violento con Frank. Dopo un pò il criminale se ne va, seguito dallo studente. Jeffrey racconta tutto quello che ha visto a Sandy, per la quale si accorge di provare una forte attrazione fisica. Successivamente lo studente incontra Frank nel nightclub di Dorothy, mentre l'uomo accarezza un pezzo di velluto blu appartenente alla cantante. Il ragazzo inizia a seguire gli spostamenti del criminale, il quale è sempre in compagnia di due uomini. Jeffrey chiama questi due sconosciuti l'Uomo Giallo e L'Uomo Elegante. In seguito, lo studente va a letto con Dorothy, mentre i due stanno insieme, vengono scoperti da Frank e dai suoi scagnozzi, la banda incomincia a picchiare selvaggiamente Jeffrey. Il ragazzo riesce a sopravvivere miracolosamente alle botte prese. Poi, si reca ad una festa, in cui si fidanza con Sandy, perchè è di lei che è veramente innamorato. Successivamente, i ragazzi vanno a casa di Dorothy e nell'appartamento scoprono il cadavere del marito della donna, a cui manca un orecchio. Jeffrey allora uccide con un colpo di pistola Frank e racconta tutta la verità al detective Williams. Finalmente il ragazzo può tornare ad occuparsi del padre malato e della sua relazione con Sandy.

