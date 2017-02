VINCITORE SANREMO 2016 BIG: HANNO TRIONFATO GLI STADIO CON "UN GIORNO MI DIRAI", CANZONE SCARTATA L'ANNO PRIMA - Il vincitore di Sanremo 2016 per la categoria "Big" è stato un gruppo: gli Stadio con "Un giorno mi dirai". La 66esima edizione del Festival, condotto per la seconda volta da Carlo Conti, ha visto il trionfo della band, che l'ha fatta da padrone nella terza serata, quella dedicata alle cover. Gli Stadio si sono aggiudicati il premio assegnato da televoto e sala stampa con "La notte dei miracoli" di Lucio Dalla: questa esibizione ha messo le ali al gruppo per la serata conclusiva. Il giorno successivo, infatti, la band è entrata nel terzetto finale con Francesca Michelin e il duo Caccamo-Iurato, poi è andata al duello decisivo contro la vincitrice della quinta edizione di X Factor. Increduli Gaetano Curreri & Co. dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2016, visto che quel brano era stato bocciato per l'edizione precedente della kermesse musicale. Una rivincita, che regala agli Stadio anche il premio come miglior arrangiamento. Il premio della critica, invece, è andato a Patty Pravo per "Cieli immensi". Da regolamento, il vincitore del Festival di Sanremo rappresenta l'Italia all'Eurofestival, ma gli Stadio hanno rinunciato alla partecipazione e la Rai li ha rimpiazzati con la seconda classificata. Clicca qui per il video dell'esibizione degli Stadio.

VINCITORE SANREMO 2016 BIG: HANNO TRIONFATO GLI STADIO CON "UN GIORNO MI DIRAI", CANZONE SCARTATA L'ANNO PRIMA. LA "TARGA" - La vittoria degli Stadio al Festival di Sanremo 2016 ha fatto discutere, perché la canzone "Un giorno mi dirai" era stata scartata dalla rosa dei "Big" nell'edizione precedente, la prima con Carlo Conti conduttore e direttore artistico. È stato lo stesso leader della band a rivelare il retroscena in conferenza stampa: «Il provino non aveva il sound Stadio. Il testo era lo stesso, ma il suono non era costruito come nella versione di quest'anno. Non avevamo un disco pronto e saremmo stati costretti a una compilation» ha dichiarato Gaetano Curreri, il quale poi ha spiegato che nel frattempo ha preso forma l'idea di un album di inediti. Recentemente gli Stadio sono entrati nella "hall of fame" di via Matteotti per la vittoria alla 66esima edizione del Festival di Sanremo: una targa con il nome dei vincitori dello scorso anno è stata, infatti, inserita tra le mattonelle della via della città matuziana a pochi giorni dall'inizio dell'edizione di quest'anno della kermesse musicale. Clicca qui per vedere la foto della targa degli Stadio (da SanremoNews).

© Riproduzione Riservata.