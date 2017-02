Verissimo / Anticipazioni e ospiti puntata 11 febbraio 2017: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si raccontano nel salotto di Silvia Toffanin

VERISSIMO, ANTICIPAZONI E OSPITI PUNTATA DI OGGI 11 FEBBRAIO: MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI - Appuntamento a questo pomeriggio per la nuova puntata di Verissimo, che come di consueto tornerà a partire dalle 16.30 con una serie di servizi e interviste in esclusiva che racconteranno al pubblico tutte le novità del mondo dei vip e dello spettacolo. Nella puntata di oggi, Silvia Toffanin, come sempre al timone del talk show, aprirà le porte a Michelle Hunziker e a sua figlia aurora Ramazzotti, sul piccolo schermo per la prima volta assieme per un'intervista assolutamente da non perdere. La Hunziker parlerà della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, che ha avuto inizio negli anni '90, ma anche del profondo rapporto che la lega a sua figlia, nata nel 1996 dalla relazione con Eros Ramazzotti. Ricordi del passato e progetti per il futuro saranno al centro di questo appuntamento e ad accompagnare il tutto ci saranno filmati e servizi in esclusiva che porteranno nel salotto di Canale 5 una pagina di tv tutta da non perdere.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA DI OGGI 11 FEBBRAIO: TINA CIPOLLARI SI RACCONTA IN UN'INTERVISTA IN ESCLUSIVA - La pagina ufficiale di Verissimo, nella giornata di ieri, ha annunciato che oggi pomeriggio il salotto di Silvia Toffanin ospiterà tre regine e una principessa. Per la prima categoria, lo show aprirà le porte all'amatissima Tina Cipollari, volto noto della tv che il pubblico ha imparato ad amare per i suoi interventi pungenti nelle puntate di uomini e donne. L'arguta opinionista si racconterà in una lunga intervista in esclusiva e forse per la prima volta metterà da parte la maschera da vamp che si è costruita negli anni. La Cipollari si confronterà raccontando la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, la sua amicizia con il compagno di avventura Gianni Sperti e, soprattutto, del rapporto che la lega ormai da anni alla conduttrice; E poi tutti i retroscena del successo del dating show dei pomeriggi di Canale 5, a oggi uno dei programmi più amati dal pomeriggio di Mediaset. Questa e altre novità a partire dalle 16.30, nel salotto di Silvia Toffanin.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA DI OGGI 11 FEBBRAIO: TINA CIPOLLARI SI RACCONTA IN UN'INTERVISTA IN ESCLUSIVA - Anche nella puntata di oggi, verissimo aprirà le porte ai protagonisti delle soap e, per la pagina dedicata a "Il Segreto", il salotto di Silvia Toffanin ospiterà una delle cattive più amate della storia della tv: Donna Francisca. Maria Bouzas, che nella fortunata telenovela spagnola presta il folto alla signora di Puente Viejo, si racconterà ancora una volta nel talk show del sabato pomeriggio di canale 5, dove svelerà al pubblico dei tanti appassionati tanti dettagli inediti legati al suo celebre personaggio. Si discuterà dei suoi progetti per il futuro e di quelli di donna Francisca, che fra intrighi, lotte di potere e nemici giurati, anche dopo anni dal primo ciack, continua a non deludere le aspettative dei telespettatori. Se volete visualizzare il post condiviso dalla fan page e leggere tutte le news su Maria Bouzas, potete cliccare qui.

