Vittoria Markov / Dopo la sua esibizione, deve convincere che ha le carte vincenti per accedere al serale (Amici 16, pomeridiano, 11 febbraio)

VITTORIA MARKOV, CAPITANO DELLA SUA SQUADRA, HA RICEVUTO DURE CRITICHE DAGLI INSEGNANTI (AMICI 16, 11 FEBBRAIO) - Vittoria, ballerina di Amici 16, fin dall'ingresso nella scuola non ha avuto un percorso semplice, avendo dovuto combattere con il pregiudizio di alcuni professori della scuola, che la ritenevano non idonea dal punto di vista fisico per lo svolgimento della carriera di ballerina. In particolare Garrison fin dal principio ha dichiarato di ritenere Vittoria troppo in carne per ballare, questo ha fatto molto soffrire la ballerina che però non si è arresa e grazie al sostegno della maestra Peparini è riuscita ad entrare nella scuola e sempre di più a dimostrare che la bravura nel ballo non deve essere legata ad uno status fisico. Anzi Vittoria ha dimostrato che anche con un fisico formoso e morbido una ballerina può essere sensuale e intrigante. Vittoria da poche puntate è stata scelta come capitano della squadra dei senza piani, nell'ultima puntata del sabato è stata protagonista di un episodio un pò triste per lei. Infatti al momento di dover scegliere i ballerini da far esibire alla puntata del sabato nonostante una bellissima esibizione di Sebastian, Vittoria ha dichiarato di non poter rinunciare a ballare e che Sebastian doveva rimanere in panchina in quanto ancora convalescente per un influenza. Vittoria ha aggiunto anche di voler dimostrare ai professori la sua capacità di affrontare stili diversi in quanto si era cimentata sia con l'hip hop che con il latino. Tale scelta è stata approvata dalla squadra che riteneva che Vittoria potesse dimostrare la sua grande versatilità esibendosi soprattutto in una rumba affidatale dalla maestra Titova.

VITTORIA MARKOV, CAPITANO DELLA SUA SQUADRA, HA RICEVUTO DURE CRITICHE DAGLI INSEGNANTI (AMICI 16, 11 FEBBRAIO) - I professori di Amici 16 non hanno assolutamente accettato l'esclusione di Sebastian, e anzi al contrario hanno dichiarato che se qualcuno doveva restare in panchina quello doveva essere proprio Vittoria in quanto impresentabile nelle sue coreografie. Questo ha generato una grande sofferenza per la ballerina la quale ha cercato di spiegare che il suo intento non era quello di imporsi sulla squadra ma di scegliere il meglio. Ad avviso dei professori tuttavia la scelta di Vittoria di escludere Sebastian non era affatto il meglio per la scuola ma una scelta fin troppo rischiosa. Insomma la reazione della ballerina è stata di grande tristezza e sconforto nonostante l'appoggio di Sebastian e della squadra. Vittoria dovrà nelle prossime puntate dimostrare la sua buona fede nell'episodio verificatosi e anche dimostrare che è in grado di svolgere al meglio il ruolo di capitano. A ciò deve aggiungersi che la ballerina dovrà far vedere ai maestri ed al pubblico che è capace di cimentarsi nelle coreografie più diverse e complesse e che per tale ragione ha pieno diritto di accedere al serale. Questa sicuramente sarebbe una rivincita per tutte le ragazze che sognano di ballare ma che magari non rappresentano l'ideale di magrezza tipico delle ballerine, insomma una speranza per tutte.

© Riproduzione Riservata.