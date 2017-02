Zucchero, vita privata / Francesca Mozer, la nuova compagna

Zucchero, la vita privata di Adelmo Fornaciari: tre figli, un'ex moglie e la compagna Francesca Mozer - Anni 61, tre figli da due donne diverse e la quasi mania per i cappelli: Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, è uno dei super ospiti della finale della 67esima edizione del Festival Di Sanremo. La sua compagna è Francesca Mozer e con lei ha un figlio, Adelmo Blue (chiamato solo Blue) che ha 18 anni. Non è l'unico figlio di Zucchero: il cantante è stato sposato con Angela, dalla quale ha avuto due figli che sono Alice e Irene, anche lei nota cantante. In una recente intervista a Vanity Fair, il cantante ha parlato proprio della relazione con Francesca, aggiungendo dettagli anche sul matrimonio con la sua ex moglie: “Stiamo insieme da tanti anni. Parla cinque lingue, le piace seguirmi quando le chiedo di seguirmi e mi lascia libero quando ho bisogno di essere lasciato libero. L’altra, la mia ex moglie, è stata molto crudele con me, ma per gelosia, una gelosia tremenda”.

Zucchero, la vita privata di Adelmo Fornaciari: il particolare rapporto con i figli e non solo - Ma non è tutto, perchè sempre parlando della gelosia della sua ex, Zucchero ha ancora dichiarato : “Fa piacere a tutti essere desiderati, voluti. Ma noi ci siamo sposati giovanissimi, e questo spiega quasi tutto. Non avevamo soldi, arrivavo tardi a casa, raschiavo il buio, era un massacro. Eppure io avrei sopportato, non avrei mai sciolto la famiglia". Non manca un accenno al rapporto con i suoi tre figli e, soprattutto, al tipo di vita che loro (figli di) hanno: "Dovranno imparare a conviverci, a trovare una propria identità. Io non posso insegnargli come si fa, non sono figlio di una persona famosa, loro lo sono. So che a volte non è facile. - poi conclude raccontando un aneddoto - Alla mia figlia più grande, Alice, gli si avvicinò uno, voleva una storia, diceva, ma dopo un po’ le dà un cd: “Lo fai ascoltare a tuo padre?”. Lei lo ha lasciato dopo una settimana".

