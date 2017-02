ADRIANO PANETTA/ Lo storico tennista racconta la sua passione nel programma di Fabio Fazio (Che tempo che fa, 12 febbraio 2017)

ADRIANO PANETTA, LO STORICO TENNISTA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Un personaggio unico che ha segnato la storia del tennis italiano. Adriano Panatta, storico tennista azzurro degli anni 70, sarà ospite a Che tempo che fa, talk show condotto da Fabio Fazio su Rai Tre durante il week end. Il tennista romano ritorna ospite visto che nelle ultime giornate l'Italia della Coppa Davis è tornata a far battere i cuori degli appassionati. Infatti la nazionale azzurra ha battuto agli ottavi di finale l' Argentina. Nel 1976 il tennista italiano si aggiudicò proprio la competizione, arrivando a toccare il posto numero 4 nel ranking mondiale. Inoltre quell'anno fu un vero e proprio successo, visto che vinse il Roland Garros. A quarant'anni di distanza da quella vittoria Panatta ripercorre la sua carriera proprio negli studi di Che Tempo che Fa: con lui ci sarà anche Nicola Pietrangeli, storico tennista italiano che vinse il primo Roland Garros. Due leggende viventi del tennis nostrano.

ADRIANO PANETTA, LO STORICO TENNISTA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: AMA TRASMETTERE LA SUA PASSIONE AI GIOVANI (CHE TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Nell'ultimo periodo il tennista ha fatto parlare di sé in quanto si è dedicato moltissimo ai giovani e a chi si sta affacciando a questa nuova disciplina. Infatti Panatta spesso incontra i più giovani, motore del nuovo tennis che avanza. Lo stesso tennista ci tiene infatti a presentarsi ai più piccoli, in modo da diffondere la cultura di questo sport. Sappiamo bene come in Italia non ci sia un movimento ampio e la sua generazione, che aiutò moltissimi ad iniziare questo sport, può sicuramente aiutare ancora chi adesso ha deciso di intraprendere questa disciplina. Nell' ultimo periodo Panatta ha ricevuto anche bellissime notizie, visto che sua figlia Rubina è convolata a nozze. La 37enne si è sposata dopo dieci anni di fidanzamento e il padre, visibilmente emozionato, ha accompagnato all'altare sua figlia. Un momento di gioia unico, che sicuramente ha colpito l'ex campionissimo del tennis azzurro.

ADRIANO PANETTA, LO STORICO TENNISTA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - La sua carriera inizia nel 1970, quando a sorpresa superò proprio Nicola Pietrangeli. Iniziò con i tornei internazionali e sin da subito dimostrò di avere la stoffa giusta per poter andare avanti. Il culmine della carriera è proprio il 1976, quando vinse gli Internazionali d' Italia e il Roland Garros, trionfando in Cile e alzano la Coppa Davis. Grazie a lui gli azzurri arrivarono altre tre volte in finale: stiamo parlando del 1977, 1979 e nel 1980. Ma in tutte e tre le finali gli azzurri dovettero uscire sconfitti dal campo. Ha vinto ben dieci tornei in singolare, l'ultimo quello di Firenze nel 1980 su terra rossa. Ha perso però sedici finali, una su tutte quella del 1974 contro Björn Borg, agli internazionali di Båstad.Con lo svedese perse anche la finale del 1978 degli Internazionali di Roma. La sua miglior posizione del ranking fu la settima, mentre chiuse nel 1982 in 174°. Dopo il tennis è diventato anche Consigliere di Roma con la giunta Rutelli, mentre è stato opinionista anche su La7. Una curiosità che ha sempre accompagnato la sua carriera è stata proprio la finale di Coppa Davis, dove lui e Paolo Bertolucci giocarono con una maglietta rossa. I due volevano protestare per la dittatura militare di Augusto Pinochet e scesero in campo proprio con una maglia rossa. Una finale che passò alla storia anche per questo gesto.

