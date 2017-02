AMICI 2017 / Ed. 16, anticipazioni e news: Riccardo Marcuzzo VS Mike Bird, arriveranno entrambi al serale? (Oggi, 12 febbraio)

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO MARCUZZO VS MIKE BIRD – Sfida tra maschi alpha nella scuola di Amici 2017. Riccardo Marcuzzo e Mike Bird non nascondono la rivalità e, in vista del serale, sono pronti a darsi battaglia. Il giovane cantautore milanese ha tirato fuori il suo malcontento in occasione dell’ultimo speciale di Amici 2017. Di fronte al giudizio dei professori che, nella sfida che lo ha visto contro Mike Bird hanno assegnato la vittoria a quest’ultimo, si è lasciato andare ad uno sfogo in cui ha accusato la commissione di servirsi della sua rivalità nei confronti di Mike per creare dinamiche. Un parere condiviso anche da Giulia Pelagatti, convinta che Amici 2017 abbia bisogno di Riccardo Marcuzzo per fare gossip. Le accuse del cantante e della ballerina hanno fatto infuriare sia i professori che Maria De Filippi che ha ricordato a Riccardo e Giulia come il programma esisti ormai da anni anche senza il gossip. Riccardo, dunque, ancora una volta, è finito nel mirino del pubblico che lo considera un ragazzo presuntuoso e arrogante. Nonostante tutto, però, il giovane cantautore continua ad essere seguitissimo dai fans convinti di vederlo anche al serale. Pur avendo spesso degli atteggiamenti sbagliati, infatti, molti insegnanti lo ritengono un talento in grado di conquistare un posto nel serale. Giudizio che molti hanno anche nei confronti di Mike Bird. Entrambi i cantanti, dunque, arriveranno al serale? I fans del talent show pensano di sì. I due faranno parte della stessa squadra o continueranno ad essere rivali?

