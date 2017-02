AMORE SENZA CONFINI/ Su Rai Movie il film con Angelina Jolie e Clive Owen, alla regia Martin Campbell (oggi, 12 febbraio 2017)

AMORE SENZA CONFINI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Amore senza confini, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola dal genere drammatica del 2003 che è stata diretta da Martin Campbell (Casino Royale, Lanterna Verde, Golden eye) ed interpretato da Angelina Jolie (Maleficent, Mr & Mrs Smith, Wanted), Clive Owen (I figli degli uomini, Inside man, The knick) e Linus Roache (Batman Begins, Le ali dell'amore, The chronicles of Riddick). Martin Campbell è un regista neozelandese impegnato a Hollywood, dove ha prodotto film di grande successo come Golden eye o Casino Royale, della fortunatissima saga di 007, ma anche qualche flop, fra cui Lanterna Verde (2011), film basato sul supereroe della DC comics che è stato finora l'ultimo impegno di Campbell dietro la macchina da presa. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AMORE SENZA CONFINI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: Sarah Jordan (Angelina Jolie) è una ricca americana che vive a Londra, con il marito. Una festa a cui la coppia sta partecipando viene però interrotaa da Nick Callahan (Clive Owen), un medico che lavora in Etiopia, che chiede aiuti finanziari per poter continuare a lavorare in Africa. Nick ha con sè un bimbo etiope, malato e denutrito. Colpita dalle parole di Nick, Sarah decide di partire per l'Etiopia, lasciando a Londra il marito, per fare la sua parte. Si mette quindi alla guida di una carovana di camion che trasportano cibo e medicinali verso la base di Nick. Sarah rimane per un periodo in Etiopia, dopo di che, tornata a Londra, comincia a lavorare per l'ONU procurando aiuti umanitari alle popolazioni che ne hanno più bisogno. Quando Sarah scopre che il marito la tradisce decide che è il momento di partire di nuovo e raggiungere Nick, che ora si trova in Cambogia. Qui però scopre che Nick sta usando il suo ospedale per contrabbandare armi. La situazione viene chiarita, ma Sarah decide di tornare comunque a Londra. Quando, mesi dopo, scopre che Nick è scomparso dopo un'imboscata in Cecenia ed è dato per disperso, Sarah corre di nuovo in suo aiuto, mettendo a rischio la sua vita per salvare quella dell'innamorato.

