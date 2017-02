ANNA CAPPELLINI E LUCA LANOTTE / Gli atleti del pattinaggio ospiti nel programma di Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa, 12 febbraio 2017)

ANNA CAPPELLINI E LUCA LANOTTE, GLI ATLETI DEL PATTINAGGIO SONO OSPITI NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Anna Cappellini e Luca Lanotte, atleti del pattinaggio, sono ospiti nella puntata di questa sera di "Che fuori tempo che fa". Il rotocalco, derivato dal più famoso "Che tempo che fa" è da sempre condotto da Fabio Fazio ed in onda su Rai 3 la domenica in prima e in seconda serata. Affiancato dalla bellissima Filippa Lagerback e dai simpaticissimi Nino Frassica e Luciana Littizzetto, il conduttore si diletta da diverse stagioni a gestire le interviste con gli ospiti più svariati. Da personaggi dello spettacolo a personalità politiche, da attivisti a sportivi, questa volta toccherà a Luca Lanotte e Anna Cappellini partecipare al talk show per parlare di sport e di quanto questa disciplina sia importante nella formazione dell'individuo.

ANNA CAPPELLINI E LUCA LANOTTE, GLI ATLETI DEL PATTINAGGIO SONO OSPITI NEL SALOTTO DI FAZIO: I LORO SUCCESSI (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Il 10 febbraio 2017 la coppia del pattinaggio ha rilasciato un'intervista molto interessante all’Università di Salerno, durante uno dei seminari di orientamento organizzati dai docenti. La finalità è stata quella di indirizzare gli studenti verso dei percorsi formativi a loro consoni, grazie anche all'intervento di personalità del mondo della televisione e dello spettacolo. Agli Europei di pattinaggio la coppia ha guadagnato, inoltre, per il quinto anno consecutivo una bella medaglia d'argento. Moltissimi i loro successi, tra cui l'oro di Budapest 2014 e il bronzo di Zagabria 2013. Molto amati, Anna e Luca sono davvero molto affiatati e sarà sicuramente un intervento divertente quello che ci si aspetterà da loro a "Che fuori tempo che fa". Non essendo mai stati ospiti della trasmissione, non possiamo basarci sui pregressi, ma possiamo certamente affermare che la loro presenza sarà sinonimo d'ispirazione per molte domande che verranno poste.

ANNA CAPPELLINI E LUCA LANOTTE, GLI ATLETI DEL PATTINAGGIO SONO OSPITI NEL SALOTTO DI FAZIO: LA LORO CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Anna, classe 1987, è salita sui pattini a soli tre anni, grazie alla spinta della mamma. La carriera agonistica per lei è stata subito la prima strada da imboccare, tanto che la sua prima gara l'ha lanciata in diverse ulteriori competizioni regionali, nelle quali si è distinta vincendo numerosi trofei. Anche Luca, giovanissimo classe 1985, ha cominciato molto presto a pattinare. A sette anni segue le orme della sorella e ben presto intraprende la carriera agonistica. La sua prima partner è Camilla Spelta, dopodiché nel 2004 pattina con Camilla Pastorello e dall'anno successivo si consolida con Anna Cappellini in seguito al ritiro dell'allora suo partner Matteo Zanni. La coppia Cappellini-Lanotte debutta a livello internazionale al JPG Slovakia, portandosi a casa una medaglia d'argento. Da allora questi giovani artisti del ghiaccio non hanno smesso di guadagnare successi.

