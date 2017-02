ANNA MARIA BARBERA, "SCONSOLATA" OSPITE DA BARBARA D'URSO: LA BATTUTA D'ARRESTO (DOMENICA LIVE, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Al successo travolgente di Anna Maria Barbera, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, si contrappone anche una battuta d'arresto, che negli ultimi anni l'ha vista sempre più allontanarsi dal mondo dello spettacolo per problemi personali e familiari. Nonostante sia stata ospite di diversi programmi non ha mai chiarito nelle interviste quali siano stati i problemi che ha dovuto affrontare. Anna Maria Barbera ha sottolineato con amarezza che il mondo del cinema non l'ha capita, che avrebbe voluto interpretare ruoli più seri ed impegnati ed invece l'industria cinematografica essendo ormai devota solo al guadagno pensa a relegarla in ruoli comici, impedendole di mostrare che oltre le risate c'è sicuramente di più. Con la nascita della figlia Charlie e con un nuovo progetto in cantiere Sconsolata è pronta ad una nuova era della sua carriera ed ha deciso di raccontare tutto a Barbara D'Urso e al pubblico di Domenica Live. Difficoltà e successi e nuove sfide professionali come quella piuttosto recente che la vede impegnata in un tour teatrale in giro per l'Italia con lo spettacolo Ma voi...come stai?. Per la prima volta in anni di carriera, la Barbera a Teatro ha tutta l'intenzione di dimostrare il suo lato di donna sensibile, che vive in un mondo dove si fa sempre più spazio alla tecnologia e meno ai rapporti personali. Questa è la trama di Ma...voi come stai?, dove la Barbera ha intenzione di riportare il suo pubblico affezionato al valore dell'incontro e dei rapporti e alla bellezza della vita, delle emozioni e dei sentimenti veri. Se avete voglia di riscoprirla in questa nuova veste non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5.

ANNA MARIA BARBERA, "SCONSOLATA" OSPITE DA BARBARA D'URSO: GAG E RISATE GARANTITE (DOMENICA LIVE, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, Anna Maria Barbera, nota al grande pubblico come Sconsy o Sconsolata, torna sulle scene come ospite di Barbara D'Urso nella sua Domenica Live. Ma chi è l'attrice comica che oggi, domenica 12 febbraio, vedremo su Canale 5? La Barbera è conosciuta per il ruolo che nel corso della sua carriera le ha garantito moltissime soddisfazioni e che le ha permesso di imporsi nel programma Zelig Circus: una donna del sud emigrata al nord, ovvero Sconsolata. In pochi mesi la sua carriera decolla grazie all'opportunità di presentare Scherzi a parte nel 2003, al fianco di Manuela Arcuri e Teo Teocoli. Nello stesso anno conduce Striscia la Notizia insieme a Luca Laurenti e Alessandro Benvenuti. Il richiamo del cinema comico e natalizio non tarda ad arrivare, e a dare la prima chance alla Barbera è Leonardo Pieraccioni che la ingaggia per il suo film Il Paradiso all'improvviso, la sua interpretazione le vale una candidatura ai David di Donatello. Anna Maria Barbera continua il suo percorso nel cinema con film come: Eccezziunale veramente, Christmas in love, Matrimonio a Parigi, Matrimonio alle Bahamas, 2061 Un anno eccezionale e, più recentemente. arriva sugli schermi con La Coppia dei Campioni. Anna Maria Barbera oltre alla sua comicità dirompente dimostra di essere una ballerina promettente nel programma Ballando con le stelle, dove ha partecipato come concorrente. Ma la Sconsolata più amata dagli italiani è stata capace di cimentarsi anche nell'ambito della scrittura, pubblicando ben tre libri: Sono stata spiegata, Caro amico di Letto e Dimmelo Ammeil.

© Riproduzione Riservata.