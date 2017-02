AVANTI UN ALTRO/ La concorrente Maria Pia non porta a casa il premio: chi giocherà oggi, 12 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (domenica 12 febbraio 2017) - Paolo Bonolis, affiancato dall’inimitabile spalla Luca Laurenti, a partire dalle 18.45 di oggi - domenica 12 febbraio 2017 - guiderà una nuova puntata di Avanti un altro sul piccolo schermo di Canale 5. In attesa di scoprire chi giocherà, diamo uno sguardo a quello che è accaduto ieri. La prima concorrente di oggi è Manuela. Proviene da vicino Vibo Valentia, le sue risposte alle domande del conduttore sono esatte. Dal pidogozzaro pesca 20 mila euro e decide di fermarsi nonostante la cifra non troppo alta, così si continua con Giulio, appuntato della Guardia di Finanza 48enne. Arriva il momento della canzone di Laurenti e così Jurgens balla con la valletta, una ragazza dominicana di colore, al termine il concorrente risponde correttamente e quindi nel pidigozzo scelto c'è Lo Iettatore. Il personaggio del minimondo legge il quesito, ma la risposta errata lo estromette dal gioco così si passa al concorrente successivo che è Maria Pia, infermiera di Pescara. Per lei c'è il Bonus rappresentato dallo svedese, la sua entrata porta alle donne dello studio che si fiondano su di lui, poi il personaggio si posiziona vicino alla concorrente. Quest'ultima dà risposte esatte e così la cifra di 50 mila la raddoppia per il Bonus e fermandosi è lei la nuova campionessa di giornata. Sullo sgabello si siede Chiou Hon, un impiegato di Bologna di origini asiatiche, dovrà decidere su quale personaggio del Salottino gli porrà la domanda e tale selezione ricade sull'Alieno. Dopo la sua simpatica presentazione, Bonolis legge la domanda ed il personaggio le tre possibili risposte con l'aiuto di Laurenti. Il concorrente indovina la risposta esatta, e così come gli altri accede al pidigozzaro e trova 20 mila euro ma decide di ritentare la fortuna e così trova la Bona Sorte. L'entrata del personaggio scatena gli applausi del pubblico, soprattutto maschile, la bella ragazza effettua la domanda ma Chiou Hon sbaglia la risposta. Le nuove domande inizia a leggerla Luca poi continua Paolo, altre risposte esatte fanno accedere alla scelta del pidigozzo e dentro ci sono 10 mila euro. I due conduttori devono indossare il cappello da toreri per le successive domande e con gergo spagnolo le leggono. Le risposte esatte lo fanno continuare a scegliere i pidigozzi, stavolta la cifra è di 25 mila euro, arriva poi l'avviso che è l'ultima domanda della puntata. Dovrà scegliere un altro concorrente del Salottino e stavolta tocca a Miss Claudia leggere la domanda. La risposta è esatta così pesca 40 mila euro e deve ripescare per tentare la fortuna, la cifra che esce è di nuovo la stessa quindi deve andare via. Il gioco finale vedrà Maria Pia con un montepremi di 200 mila euro. Il tempo scorre e la concorrente decide di frizzare a quota 27 mila euro quando le mancano ancora 6 domande più quelle già date ma non riesce in tale impresa.

