Adriano Aragozzini/ Rivelazioni shock su Sanremo anni '90 cosa dirà a Barbara D'Urso? (oggi 12 febbraio 2017)

ADRIANO ARAGOZZINI, IL PATRON DEL FESTIVAL DI SANREMO DEGLI ANNI '90 SI RACCONTA DA BARBARA D'URSO (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Il Festival di Sanremo ha riacceso i ricordi di Adriano Aragozzini che questo pomeriggio si racconterà da Barbara D'Urso nel salotto di Domenica Live. In un'intervista rilasciata a 'Il Fatto Quotidiano' Aragozzini svelò il vero Festival di Sanremo, cosa accadeva davvero tra celebrità. "Un artista famoso, più che trentenne, molto tempo fa si era scopato la figlia quattordicenne di un boss camorrista, che ovviamente non lo seppe mai" commentò Aragozzini, anche se il nome del cantante non è mai stato svelato. "Ne ho viste di tutti i colori, uomini con uomini, donne con donne, ammucchiate, droga, di tutto. Ho avuto però pochissime minacce, ai tempi di Sanremo, un tizio venuto dalla Calabria salì in ufficio gridando che se non avessi accettato quel tale cantante avrebbe fatto scoppiare una bomba" commentò nell'intervista Adriano Aragozzini che questo pomeriggio potrebbe replicare e raccontare altro da Barbara D'Urso.

ADRIANO ARAGOZZINI, IL PATRON DEL FESTIVAL DI SANREMO DEGLI ANNI '90 SI RACCONTA DA BARBARA D'URSO (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Adriano Aragozzini fu protagonista di una storia d'amore con Tina Turner, come svelò ai microfoni de 'La Repubblica'. "Io e Tina Turner ci amammo, una sera inclinò la testa aspettando un mio bacio ed io gli dissi: 'Ho voglia di fare una pazzia' e lei mi disse 'Falla', tirai fuori la pistola e sparai in aria" alcune delle rivelazioni di Adriano Aragozzini nel corso delle sue tante interviste, parlando anche di Patty Pravo: "Convinsi Patty Pravo a posare nuda per Playboy quando nessuna cantante lo faceva" ed infine un ricordo anche a Luigi Tenco, morto esattamente cinquanta anni fa. "Tenco si sparò per emulare Gino Paoli' raccontò sempre Aragozzini. Questo pomeriggio il patron del Festival di Sanremo degli anni '90 racconterà questo e molto altro nel salotto di Barbara D'Urso, proprio ora che la kermesse canora è giunta al termine, e si sa che le notizie su Sanremo fanno sempre clamore, anche quelle di tanti anni fa.

