Albano Carrisi contro Cristiano Malgioglio/ "Uno che ha scritto 'Gelato al cioccolato' che ne capisce di musica?" lite in diretta a L'Arena

Albano Carrisi a L'Arena di Massimo Giletti, è scontro in diretta con Cristiano Malgioglio - Scintille nel corso dello speciale de L'Arena con Massimo Giletti. È stato Albano Carrisi il primo ospite di questa puntata seguita alla finalissima del Festival di Sanremo 2017, ma nei suoi riguardi non ci sono stati soltanto complimenti. Cristiano Malgioglio ha chiesto di prendere la parola e dire la sua rispetto al brano presentato da Albano alla kermesse canora e dichiarando di non averlo affatto apprezzato. "Avresti potuto portare un brano molto più forte al festival" ha dichiarato Malgioglio, scatenando la risposta immediata e piccata del cantante. "Ma tu che hai scritto gelato al cioccolato, come si chiama, ma non mi parlare di musica, per favore!" ha risposto infastidito Carrisi, aprendo un botta e risposta sempre più infiammato con Malgioglio. "Io non ho scritto soltato Gelato al cioccolato, ma anche grandi successi per Mina e per la Zanicchi. Questo per dire che avresti potuto fare qualcosa di diverso!" ha concluso allora Malgioglio.

Albano Carrisi a L'Arena di Massimo Giletti, scoppia lo scontro in diretta con Cristiano Malgioglio: Iva Zanicchidalla parte del cantante - Un battibecco che ha infiammato l'Ariston per alcuni minuti e che ha trovato un Albano molto infastidito dalle dichiarazioni di Cristiano Malgioglio. Il cantante, nel corso della breve intervista a L'Arena, ha confermato il suo disaccordo nell'esclusione dal Festiva di Sanremo della terza serata, così come fatto subito dopo anche da Gigi D'Alessio, secondo ospite nel programma di Massimo Giletti. Se Malgioglio ha avuto nei suoi riguardi tali critiche, Albano Carrisi ha comunque accolto anche molti assensi da parte degli ospiti in studio. Dalla sua parte e con gran forza si è schierata Iva Zanicchi, che ha fermamente difeso la canzone di Albano che, a suo dire, sarà l'unica di quest'edizione del Festival di Sanremo a fare il giro del mondo. Albano Carrisi si è così esibito nella sua "Di rose e di spine", concludendo la sua ospitata a L'Arena con un omaggio a Claudio Villa apprezzatissimo dal pubblico in sala e a casa.

© Riproduzione Riservata.