Alberico Lemme, la dieta / ‘Incursore’ a Sanremo, nel mirino dell’Ordine Medici: “serve diagnosi per prescrivere diete” (Domenica Live, 12 febbraio)

ALBERICO LEMME, LA DIETA: ORDINE DEI MEDICI CONTRO MEDIASET “SERVE DIAGNOSI PER DIETE” (DOMENICA LIVE) - Poteva mancare anche oggi il caso Alberico Lemme a Domenica Live? Sapete già la risposta: le mirabolanti avventure del farmacista più contestato della tv con le sue diete “rivoluzionarie” tornano da Barbara D’Urso dopo una settimana molto particolare e con importanti novità, questa volta davvero serie, sul caso-Lemme. «Un atto medico può essere compiuto “solo da un medico. Chi lo fa svolge la professione di medico, chi non è un medico non può farlo». A sostenerlo, con decisione, Giuseppe Lavra, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, a proposito della vicenda di Alberico Lemme, ospite del programma ‘Domenica live’. Attacco importante di cui oggi la trasmissione condotta da Barbara D’Urso dovrà cercare di rispondere alla dura contestazione dell’Ordine. «Non è sufficiente che uno si presenti pubblicamente e dichiari di svolgere una determinata professione- ha detto Lavra a Radio Cusano Campus- e di avere determinate competenze di formazione: nella fattispecie Lemme dice di essere un farmacista. Di fatto svolge una professione che non gli appartiene, compiendo un atto medico. E non può farlo». Ancora più duro Lavra nel finale dell’intervento sul caso delle diete Lemme, questa volta contro la stessa Mediaset: «Per questo ci siamo rivolti alla presidenza Mediaset, forse loro stessi non hanno capito, in qualche modo hanno una complicità. È un programma di intrattenimento? Non andassero fuori dai limiti. Non deve diventare una cosa seria».

ALBERICO LEMME, LA DIETA: INCURSORE A SANREMO, COSA AVRÀ COMBINATO? (DOMENICA LIVE) - Dopo le critiche dell’ordine dei farmacisti e poi anche dei Medici, Alberico Lemme tornerà in studio come di consueto per il dibattito-show tra le due fazioni pro e anti-Lemme, oppure sarà speciale “inviato” dall’Ariston? Eh già, il vulcanico farmacista di Desio, ma con chiare origini pugliesi, è stato visto in questi giorni appostato fuori dal teatro del Festival di Sanremo, per cercare di convincere/opportunare/fare spettacolo con possibili nuovi clienti e adepti per le sue diete. Sarà riuscito il buon Lemme ad intervistare i conduttori del Festival appena concluso, Carlo Conti e Maria De Filippi? Avrà attirato nuovi clienti? Avrà fatto il suo solito show? Inutile, non resta che attendere la diretta del programma per scoprire cosa si sarà invento questa volta Lemme per far parlare di sì, ancora una volta.

© Riproduzione Riservata.