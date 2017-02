BARBARA D'URSO A SANREMO? / La conduttrice sogna di presentare il Festival: "Prima o poi ci arrivo", il video (Domenica Live, oggi 12 febbraio 2017)

BARBARA D'URSO A SANREMO? LA CONDUTTRICE SOGNA DI PRESENTARE IL FESTIVAL: "PRIMA O POI CI ARRIVO". IL VIDEO (OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Barbara d'Urso a Sanremo? La conduttrice sogna di condurre il Festival: lo ha rivelato oggi a Domenica Live. «Prima o poi cI arrivo a presentare Sanremo» ha dichiarato Barbara d'Urso mentre si parlava della kermesse musicale e della futura conduzione. «Faccio questo lavoro da 40 anni ed è chiaro che per chi fa questo lavoro è il coronamento, ma siccome sono ancora molto giovane, prima o poi c'arrivo» ha spiegato la conduttrice di Domenica Live. Quando poi gli ospiti le chiedono con quale conduttore Rai salirebbe sul palco del Teatro Ariston, Barbara d'Urso sta al gioco e fantastica: «Ho ottimi rapporti con Carlo Conti, Massimo Giletti o Gigi Marzullo» (clicca qui per il video). Sui social network si è scatenato subito il dibattito e non tutti gli internauti si sono dichiarati entusiasti all'idea di vedere Barbara d'Urso alla guida di Sanremo: «No per favore #Sanremo condotto da Barbara D'Urso no #domenicalive», «Barbara d'urso a Sanremo è come passare da Barack Obama a Trump» e «Con Barbara D'Urso alla conduzione di Sanremo, il festival diventerebbe il festival del trash, altro che della musica italiana #domenicalive» sono alcuni dei commenti che circolano su Twitter. Non tutti, però, si dicono contrari a questa ipotesi: «Io ce la vedrei tantissimo Barbara D'Urso a Sanremo. Ma proprio tantissimo». Clicca qui per visualizzare tutti i commenti su Twitter.

