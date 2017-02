BEING FLYNN/ Su Iris il film con Robert De Niro, Paul Dano e Julienne More, alla regia Paul Weitz (oggi, 12 febbraio 2017)

BEING FLYNN, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Being Flynn, il film in onda su Iris oggi, doemnica 12 febbraio 2017 alle ore 23.25. Una pellicola dal genere drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2012 che è stata diretta da Paul Weitz che annovera tra i suoi protagonisti attori del calibro di Robert De Niro, Paul Dano e Julienne More. La trama del film è ispirata al libro Another Bullshit Night in Suck City dello scrittore Nick Flynn. Per quanto riguarda la distribuzione il film è stato reso disponibile in alcune sale cinematografiche degli Stati Uniti dal marzo del 2012. E' approdato poco tempo dopo in Canda ed Ungheria. In Italia è andato in onda per la prima volta su Mediaset Premium Cinema nel settembre del 2013. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BEING FLYNN, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Da lungo tempo Nick non ha più notizie di suo padre Jonathan, che pur di inseguire la sua carriera da poeta, decide di abbandonare lui e sua madre Jody quando era poco più che un bambino. Per Nick e sua madre la vita dopo l'abbandono diventa un vero e proprio inferno. Nonostante Jody faccia di tutto per crescere suo figlio in maniera serena, le difficoltà che dovranno affrontare saranno molte. Nick riuscirà tuttavia a crescere e ad affrontare le mille problematiche che la vita gli ha presentato con grande forza e caparbietà. Padre e figlio si rincontrano per caso in una notte quando Jonathan, divenuto ormai un senza tetto dedito al alcol, fa il suo ingresso all'interno della casa famiglia in cui Nick ha da poco trovato un lavoro. Nick si adopererà subito per aiutare il povero vagabondo che non riconoscerà subito come suo padre. Il ragazzo si rende subito conto della situazione critica in cui versa l'uomo e cerca in tutti i modi di rendersi utile. I due si ricongiungeranno e per Jonathan si presenterà l'occasione per raccontare a suo figlio Nick in che modo la sua vita sia andata a rotoli tra i sogni di divenire un poeta, le truffe, il carcere ed i mille fallimenti.

© Riproduzione Riservata.