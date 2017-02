BEPPE VESSICCHIO/ #Escilo! Carlo Conti ha deciso di regalarlo all'Ariston? (Festival Sanremo 2017)

BEPPE VESSICCHIO, IL DIRETTORE D'ORCHESTRA OSPITE SUL PALCO DELL'ARISTON: I COMMENTI SUL WEB (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Beppe Vessicchio ospite della finale del Festival di Sanremo 2017: è questa la notizia del pubblico italiano, che in questi giorni aveva richiesto a gran voce la partecipazione del maestro. Per provare ad immaginare la risposta dei telespettatori basta andare a rileggere i commenti comparsi su Twitter ieri sera, quando Vessicchio è stato inquadrato in platea, per pochissimi istanti, accanto ad Alba Parietti:"Picco di audience sul primo piano di vessicchio:100% di share, macchinette dell'auditel che esplodono", commentava un utente. Un altro internauta, invece, scriveva:"Ora che abbiamo visto Vessicchio possiamo chiudere qui", mentre un altro ancora cinguettava:"Beppe Vessicchio sei vita, sei barba, sei orchestra. Dirigimi la vitaaaa". Tra i tweet più cliccati, però, c'era questo:"Beppe Vessicchio vive ed è in mezzo a noi".

BEPPE VESSICCHIO, IL DIRETTORE D'ORCHESTRA OSPITE SUL PALCO DELL'ARISTON: PUBBLICO ACCONTENTATO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - La notizia rischia quasi di oscurare la finale del Festival di Sanremo 2017 per quanto è stata attesa e auspicata dal pubblico italiano: Beppe Vessicchio sarà ospite stasera di Carlo Conti e Maria De Filippi. La conferma arriva direttamente da ieri sera, nel corso della performance di Virginia Raffaele in versione Sandra Milo, il direttore d'orchestra era stato tirato in ballo dall'imitatrice, e prontamente inquadrato dalle telecamere, che lo avevano immortalato con il caratteristico papillon arcobaleno seduto in prima fila, accanto ad Alba Parietti. L'assenza del maestro Vessicchio dall'Ariston quest'anno era stata frutta del caso: come spiegato dallo stesso direttore d'orchestra, infatti, nessuna delle sue canzoni era stata selezionata per partecipare alla fase finale del concorso canoro in corso all'Ariston. A questo punto resta da capire il tipo di contesto all'interno del quale si inserirà l'ospitata di oggi, sabato 11 febbraio di Beppe Vessicchio: il pubblico, ne siamo certi, apprezzerà in ogni caso...

