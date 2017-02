Belen Rodriguez / Marco Borriello le riserva parole dure (oggi, 12 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ E LE DURE PAROLE DI MARCO BORRIELLO (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Sono parole dure quelle che Marco Borriello riserva alla sua ex fidanzata in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Spesso il calciatore è ancora associato all'ex ragazza e showgirl, ma stavolta ha deciso di mettere a tacera una volta per tutte le voci che li vogliono ancora insieme e legati dai sentimenti. E, da quello che dice, per Belen non prova più assolutamente nulla! "Che noia, cosa altro dobbiamo dire di Belen? Mi sono entrati in casa per scattare e io non ho bisogno di gossip, anzi il gossip mi ha solo danneggiato. Ibiza è così, ci si vede con gli amici, e non posso neanche dire che io e Belen lo siamo: con lei è dura esserlo, ogni cosa diventa un teatrino. E comunque da sposata o fidanzata com'è adesso, zero rapporti: mai neanche un sms. Se capita di incontrarsi si ride e si scherza: ci legano bei ricordi ma sono lontani, ormai non mi suscita più nessuna emozione". Cosa ne pensa Belen di queste parole?

BELEN RODRIGUEZ CHIUSA FUORI CASA CON ANDREA IANNONE (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Intanto adesso Belen Rodriguez è legata a un altro sportivo, Andrea Iannone: la showgirl argentina si trova con il fidanzato in giro per il mondo e adesso i due sono andati incontro a una disavventura! Belen e Iannone, infatti, non trovavano la chiave dell'appartamento che avevano affittato e sono rimasti a dormire in macchina, documentando il tutto con numerosi video. Ovviamente molto commentati dai fan, ci sono stati molti di loro che hanno continuato a fare paragoni tra Andrea Iannone e Stefano de Martino, cosa sicuramente non apprezzata dalla showgirl che più di una volta si è mostrata infastidita da questa cosa. Quando si sgonfierà la vicenda? Probabilmente mai dato che Belen è sempre al centro dell'attenzione, nel bene e nel male: ma questo è anche l'inconveniente dell'essere una star famosa come lo è lei!

