CACCIATORI DI MIGRANTI/ Chi sono? Paramilitari in supporto all'esercito ungherese (Le Iene Show, 12 febbraio 2017)

CACCIATORI DI MIGRANTI, PARAMILITARI IN SUPPORTO ALL'ESERCITO UNGHERESE: INNOCUI O PERICOLOSI? (LE IENE SHOW, 12 FEBBRAIO 2017) - Il flusso dei migranti sta mettendo sotto pressione l'economia di molti Paesi che si stanno attrezzando in molteplici modi per far fronte all'emergenza. Alcune Nazioni hanno alzato barricate, come nel caso del cordone metallico che separa il Messico dagli Stati Uniti. In altri casi, come sul confine fra Turchia e Bulgaria, si tratta anche della presenza di vedette, conosciuti con il nome di "cacciatori di migranti". Si tratti di veri e propri volontari e paramilitari, dotati di uniformi mimetiche e passamontagna con cui nascondere la propria identità, con il compito di bloccare tutti i migranti che cercano di oltrepassare il confine. Secondo le statistiche rivelate dai media di Sofia, sottolinea Il Piccolo, in Bulgaria ci sarebbero ormai centinaia di cacciatori di migranti che circolano sul territorio. L'argomento verrà approfondito all'interno della puntata de Le Iene Show di questa sera, domenica 12 febbraio 2017. I cacciatori di migranti danno la caccia agli irregolari ed il loro compito è immobilizzarli, prima dell'arrivo della polizia locale. In alcuni casi li rispediscono indietro. "Niente armi da fuoco" è stato assicurato in più di un'occasione, anche se sui social vedere i cacciatori armati di coltelli o fucili da caccia. Nella puntata di questa sera, Gaetano Pecoraro incontrerà anche Laszlo Toroczkai, il sindaco di estrema destra di un paesino del sud dell'Ungheria, di Asotthalom. Sarebbe stata infatti sua l'idea di creare la squadra paramilitare, che si sarebbe resa protagonista di diversi maltrattamenti ai danni dei migranti che cercavano di oltrepassare la frontiera ungherese.

