CAT RUN/ Su Cielo il film con Scott Mechlowicz, Paz Vega e Karel Roden, alla regia John Stockwell (oggi, 12 febbraio 2017)

CAT RUN, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Cat Run, il film in onda su Cielo oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola che è stata realizzata nell'anno 2011 per la regia di John Stockwell, mentre il cast è formato da Scott Mechlowicz interpreta Anthony Hester, Paz Vega nei panni di Catalino Rona, Karel Roden è Carver, Janet McTeer nel ruolo di Janet Bingham, ed Alphonso McAuley è Julian Simms. Ma ecco neldettaglio la trama del film.

CAT RUN, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Durante una festa dove prende parte anche un politico, vengono assunte della ragazze per rendere tale festino molto più hot. Oltre alla protagonista Cat ci sono delle sue colleghe ed una di loro per una perversione del politico finisce con il perdere la vita. Quest'ultimo per non finire in uno scandalo decide che a morire dovranno essere tutte le donne così non ci saranno prove di quanto successo. Cat riesce a dileguarsi portando con sè il video che riprende l'omicidio commesso e nella fuga arriva nel locale di un amico del suo migliore amico. Una volta lì poi si munisce di un auto ed un cellulare prima di rimettersi in fuga, si appresta così ad una nuova vita insieme al suo amico. Decidono di diventare investigatori privati ma il loro passato recente torna a farsi sentire, il politico infatti ha messo sulle loro tracce una temuta killer che risponde al nome di Helen. Questa donna conduce le sue indagini con perseveranza e non si ferma davanti a nulla, infatti uccide il protettore di Cat dopo essersi fatta dire dove possa trovarsi la donna. In poco tempo scopre dove si trova il figlio della escort ed anche dove lavora quest'ultima ma a capovolgere la scena c'è un secondo sicario assunto dal politico. Nel vedere ciò Helen si sente tradita e così si schiera con Cat ed i suoi amici accorsi sul posto, durante una festa dove c'è anche il politico in questione, ne viene fuori uno scontro. A rimetterci però è la sola Helen ma grazie a lei tutto torna alla normalità, ciò fa si che le scene finali del film vedono Cat con la sua nuova bambina di nome Helen, avuta dal suo nuovo compagno. Prima dei titoli di cosa si vede anche che l'agenzia investigativa dove lavora è diventata più grande.

