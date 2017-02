CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni settima puntata 12 febbraio 2017: Monica esce con il bel neurochirurgo?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA 12 FEBBRAIO 2017: "BERSAGLIO MOBILE" - Settimo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 1 con la quarta stagione di Che Dio ci aiuti 4: oggi, domenica 12 febbraio 2017, prenderanno il via gli episodi dal titolo "Bersagli mobili" e "Una goccia nel mare". Torna in scena, con svolte inaspettate e novità, la fiction che vede al centro Azzurra Chillemi, Diana Del Bufalo, Arianna Montefiori e, naturalmente, Elena Sofia Ricci. Le anticipazioni rivelano che Suor Angela e Azzurra, la madre biologica di Emma, rimarranno al suo fianco in ospedale per aiutarla ad affrontare la convalescenza, nonostante per per lei sfide non sembrino affatto concluse. Cosa le succederà ancora? Occhi puntati anche sulla coppia composta da Valentina e il Dottor Mattei (Cristiano Caccamo): dopo la favola che l'ex escort ha vissuto la scorsa settimana, sembra che i due arriveranno ad un vero e proprio bivio. Si tratterà di prendere una decisione, o di altro? Che altra prova ci sarà sul percorso della giovane e dell'affascinante Gabriele? Anche Nico e Monica torneranno al centro della story-line di Che Dio ci aiuti, questa volta, però, ognuno per la propria strada. Nico (Gianmarco Saurino), infatti, è impegnato con Asia, e vorrebbe cercare di trasformala nella donna ideale per lui, forse senza ottenere risultati troppo convincenti. Vista la vicinanza tra i due, Monica si guarderà altrove: in particolare, sembrerà aver trovato qualcuno perfetto per lui proprio così com'è... (Sarà proprio il neurochirurgo?). Nico arriverà troppo tardi poi?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA 12 FEBBRAIO 2017: "UNA GOCCIA NEL MARE" - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 4 in programma stasera sul piccolo schermo di Rai 1 prende il titolo di "Una goccia nel mare": una nuova sfida è all'orizzonte per Suor Angela, che si trova ad aiutare la tredicenne Ginevra. La ragazzina è arrivata al Convento degli Angeli Custodi che la madre abbia ricominciato a drogarsi: quale sarà la verità? È come farà Suor Angela a far procedere le sue soliti indagini su un caso tanto delicato? Nel frattempo, Nico aiuterà Monica a prepararsi ad un appuntamento molto importante, con qualche lezione di sensualità e seduzione: per Gabriele, infine, sembra esserci una prova drammatica all'orizzonte...

CHE DIO CI AIUTI 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - In attesa di gustarci i due nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 4 sul piccolo schermo, diamo uno sguardo a come è andata la scorsa settimana. La storia tra Monica e Nico non riesce proprio a decollare, la neo dottoressa infatti ha messo per l'ennesima volta alla prova il giovane avvocato che questa volta risentito ha deciso di lasciar perdere e tornare ad essere il cattivo ragazzo che non dice mai di no alle donne. Emma non ha ancora perdonato Azzurra perché l'ha allontanata da Andrea, l'unico ragazzo che abbia mai amato. La giovane studentessa appassionata di danza ha deciso di volere conoscere la sua nuova famiglia che sembra essere davvero perfetta mentre Azzurra, la sua vera mamma, soffre in silenzio e chiede conforto in suor Angela, l'unica a conoscere la verità. Suor Costanza invece si affeziona sempre di più alla bella e ribelle Valentina impegnata a far capitolare il cardiologo di successo Gabriele, il quale però sembra avere qualche riserva dopo aver scoperto il lavoro che faceva. Nico, intento ad andare al lavoro in moto, rischia di investire una ragazza che fortunatamente non riporta alcuna ferita. Nico decide comunque di portarla in ospedale perché la giovane non ricorda assolutamente nulla, di lei si sa soltanto che si chiama Asia e che è fidanzata con un certo Giulio, i due nomi tatuati sul suo braccio. Grazie anche all'aiuto di suor Angela si scoprirà la vera identità di Asia che, dopo essere stata derubata dall'unica persona che le era stata accanto, viene accolta in convento per la gioia di Monica. Asia è una ragazza orfana, molto ricca che non conosce il valore dei soldi e non dedica molto tempo a coltivare amicizie, ora che ha perso la memoria e ha conosciuto Nico vorrebbe ricominciare e diventare una nuova persona. Sembra che Asia si sia presa davvero una cotta per Nico, il suo salvatore, e quest'ultimo non disdegna le sue attenzioni, non fa nulla per allontanarla anzi la bacia anche davanti agli occhi di Monica. Ironia della sorte, Asia ha chiesto esplicitamente di poter stare in stanza con Monica visto che è un medico. Monica, gelosa ed infastidita, fa di tutto per farle recuperare la memoria e questo suo interessamento alla materia la porterà ad avvicinarsi al neurologo dell'ospedale con il quale, avremo modo di vedere nell’appuntamento con Che Dio ci aiuti di questa sera, nascerà del tenero. Protagonista è stata anche Maya, una prostituta dell'est che ha fatto l'errore di innamorarsi di Alessio, il figlio di Paola, una donna molto impegnata nel sociale, si occupa infatti di togliere dalla strada giovani donne sfruttate. Quando Paola ha scoperto che tra Maya e suo figlio era scoppiato l'amore ha deciso di intervenire usando anche la forza e ricattando la giovane con ventimila euro in contanti. Suor Angela ha capito tutto ed ha portato Paola a ammettere i suoi errori e chiedere scusa a Maya, che intanto aveva ripreso a prostituirsi. Intanto, Emma ha deciso di andare a vivere con i nuovi genitori ma Azzurra non riesce proprio a mandare giù l'idea di dover vivere senza di lei, chissà se nelle prossime puntate la piccola Emma tornerà a vivere con loro in convento e soprattutto se Azzurra troverà il coraggio di dirle finalmente la verità.

