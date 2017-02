CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e anticipazioni: Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Francesca Michielin e Mietta (puntata 12 febbraio 2017)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 FEBBRAIO 2017: PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE - Fabio Fazio è pronto a tornare in scena: oggi, domenica 12 febbraio 2017, il conduttore guiderà su Rai 3 un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, dove non mancheranno ospiti e personalità del mondo della musica e dello spettacolo. I primi nomi annunciati per la serata li abbiamo già visti in scena, uno a fianco dell'altro, lo scorso martedì 7 febbraio sul piccolo schermo di Rai 1. Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono stati ospiti della prima serata dedicata al Festival di Sanremo 2017 e oggi faranno capolino all'interno dello studio di Che tempo che fa, annunciati dall'insostituibile Filippa Lagerback. I due attori hanno lavorato insieme alla pellicola "Mamma e papà", diretta da Riccardo Milano e in uscita al cinema il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino. La Cortellesi e Albanese prenderanno i panni di due coniugi pronti ad affrontare il divorzio, che arriveranno a contendersi, in modo davvero particolare, la custodia dei figli. I due attori non saranno però gli unici ospiti all'interno dello studio di Fazio: non mancherà la giovanissima Lenny, cantante e pianista originaria della Repubblica Ceca che l'anno scorso ha pubblicato il suo album "Hearts" e ha stregato tutto con il singolo estratto dal disco, "Hell.o". Che tempo che fa dedicherà anche il giusto spazio allo sport, grazie alla presenza degli ex tennisti Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli. Infine, ci saranno Massimo Gramellini e Luciana Littizzetto. Su che cosa si concentreranno?

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 FEBBRAIO 2017: FRANCESCA MICHIELIN E MIETTA - Ci sarà nuovamente grande attenzione a riguardo del Festival di Sanremo appena concluso durante l'appuntamento che Che fuori tempo che fa che andrà in onda oggi, domenica 12 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Rai 3: Paola Cortellesi e Antonio Albanese rimarranno infatti nello studio di Fabio Fazio, ma faranno capolino anche due grandi artiste apprezzatissimo dal pubblico. La prima è Francesca Michielin: Francesca Michielin si è classificata secondo alla kermesse sanremese con il brano "Nessun grado di separazione" e ha partecipato all'Eurovision Song Contest 2016 dopo la rinuncia degli Stadio, i vincitori della 66esima edizione del Festival. Cosa porterà in scena nello studio di Che fuori tempo che fa? La seconda personalità attesa in trasmissione è Mietta: Mietta ha vinto il Festival nella categoria che oggi prende il nome di Nuove Proposte nel 1989 ed è salita ben otto volte sul palco dell'Ariston. L'armonia e la forza fisica faranno poi capolino nello studio di Che fuori tempo che fa grazie alla presenza di Anna Capellini e Luca Lanotte, due danzatori sul ghiaccio che hanno portato a casa diverse vittoria ai campionati mondiali, europei e non solo. Per concludere, non mancheranno le presenze ormai fisse, che fanno compagnia al conduttore della terza rete nazionale: Fabio Volo, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Nino Frassica e Vincenzo Salemme.

