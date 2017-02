CHI HA VINTO SANREMO BIG 2017?/ Francesco Gabbani trionfa sul palco dell’Ariston: “scimmia e balletto, il significato dissacrante”

CHI HA VINTO SANREMO BIG 2017?, FRANCESCO GABBANI TRIONFA SUL PALCO DELL’ARISTON E SI RACCONTA (OGGI, 12 FEBBRAIO) - È Francesco Gabbani il vincitore dei Big al Festival di Sanremo 2017: il concorrente, ex Nuove Proposte 2016, ha stregato il pubblico e non solo. Con la sua “Occidentali’s Karma” è stato in grado di strappare il primo gradino del podio a Fiorella Mannoia (classificatasi seconda) ed Ermal Meta. Gabbani ha anche portato a casa il Premio TIM, e tutto l’entusiasmo dei telespettatori con il balletto della scimmia con la quale ha calcato il palco dell’Ariston. “Sentivo il bisogno di essere semplice e sdrammatizzare un po’ le cose, visto che già il brano è bello carico. Paradossalmente la semplicità attrae di più” ha ammesso il vincitore di Sanremo 2017 raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Vanity Fair, quando gli è stato chiesto dei look - molto discussi dai critici - con i quali ha calcato le scene dell’Ariston (non dimentichiamo la sera in cui ha scelto di indossare in prima persona il costume da scimmia). C’è anche qualcuno, tra i fans e spettatori della kermesse, che ha proposto di firmare una petizione per avere sempre Francesco Gabbani al Festival di Sanremo: “Molto carino e lo ringrazio” è stato il commento del cantante, espresso sempre sulle pagine di Vanity Fair “Sicuramente ho un modo di presentarmi ironico e divertente. Ma in questo brano c’è anche una componente seria. Tant’è che scimmia e balletto per me continuano ad avere un significato dissacrante: non prendiamoci troppo sul serio. A molti piace ad altri no”. Ora, non resta che vedere come se la caverà al prossimo Eurovision Song Contest.

