CONVICTION / Anticipazioni puntata 12 febbraio 2017: in arrivo nel team l'ex di Wallace e Hayes

CONVICTION, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 12 febbraio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Conviction, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "The 1% Solution". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Hayes (Hayley Atwell) deve affrontare la tempesta mediatica che si è scatenata in seguito allo scandalo che la riguarda. Anche la famiglia viene colpita e per ripristinare la sua immagine, Wallace (Eddie Cahill) suggerisce di appoggiarsi a Jackson (Daniel Franzese). Con sorpresa del resto dello staff, rientra al lavoro per affrontare il nuovo caso: Penny Price (Teri Polo), una giovane madre, è stata accusata di aver ucciso il figlio autistico, Owen (C.J. Dubé), grazie ad una salsa di soia a cui era allergico. Penny risulta colpevole agli occhi del pubblico per via di un video girato tempo prima, in cui aveva affermato di voler uccidere il ragazzino perché estremamente violento. Sam (Shawn Ashmore) si mostra ostile nei confronti della detenuta e non si frena nell'esternare ciò che pensa. Intanto, Hayes si prepara ad affrontare un'intervista, Frankie (Manny Montana) e Tess (Emily Kinney) scoprono dalla dottoressa Jane Soto (Sheila McCarthy), che in realtà Owen è stato ucciso con un'iniezione di insulina. In questo modo tutti coloro che si trovavano in casa in quel momento diventano colpevoli, compreso il padre del ragazzo, Greg (Tim Guinee), che non risultava al lavoro come ha dichiarato alla Polizia. L'infermiere rivela che al momento dell'omicidio si trovava con Candace (Mary Ashton), con cui ha avviato una relazione per sfuggire ai propri problemi familiari. Anche l'amante, tuttavia, rivela che Greg era andato via prima quel giorno, ma i minuti a disposizione non sarebbero stati sufficienti per commettere l'omicidio. Anche Tess inizia quindi a credere che Penny possa essere realmente colpevole. Tess punta alla fine tutto su Eduardo (Edsson Morales), l'infermiere di Owen, anche per via di alcune affermazioni fatte online. Il giudice McCutcheon (Michael Pemberton) si rifiuta di firmare il mandato, ma Hayes riesce a convincerlo che anche solo la verità potrebbe rendere libera Penny. Più tardi, Hayes viene intervistata su quanto accaduto di recente, ma rimane di stucco quando il giornalista insinua che lo scandalo della cocaina avrebbe danneggiato la campagna della madre e che per questo Wallace le abbia proposto il lavoro. Quando la squadra scopre che la sorella di Eduardo è diabetica e che il suo kit dell'insulina è scomparso proprio il giorno dell'omicidio, credono di aver trovato il movente. L'infermiere rivela invece che la sorella di Owen, Emily (Molly Brown), frequentava spesso la loro casa perché più silenziosa rispetto alla sua e che una volta aveva fatto anche l'iniezione di insulina all'amica. Penny però sceglie di prendersi la responsabilià del delitto per permettere alla figlia di avere una vita. Wallace comunica invece ad Hayes che è diventata un'eroina nazionale su twitter, mentre lui verrà indagato per corruzione. Arrivata a casa, Hayes scopre che Jackson l'ha cacciata.

CONVICTION, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 12 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "THE 1% SOLUTION" - Dopo essere stata cacciata dal fratello, Hayes decide di dormire in ufficio e chiama Jackson ogni giorno fino a che non la perdona. Il team si concentra invece sul cao di Will Jarret, un orfano che è stato accolto dalla ricca famiglia dei Porters. La madre Debra è stata accoltellata più volte e Will è stato accusato del suo omicidio, ma la squadra crede che il ragazzo sia innocente. Un video mostra inoltre che il figlio del giardiniere ha messo l'arma del delitto nel camion di Luis, ma David sostiene che sia stato Will a minacciarlo. Quest'ultimo confessa che è tutto vero, spingendo la squadra a pensare che stia nascondendo qualcosa. Grazie alla scena del crimine, la squadra appura che Will ha realmente ucciso Debra, riuscendo a portarlo alla confessione. Più tardi, dopo aver ricevuto il perdono del fratello, Hayes fa un tentativo maldestro di rivelare i propri sentimenti a Wallace. Il suo capo le rivela invece di aver deciso che il suo consulente esterno sarà Naomi Golden, l'ex fidanzata di entrambi.

