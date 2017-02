CRISTEL E YARI CARRISI, I FIGLI DI AL BANO OSPITI DI BARBARA D'URSO: COMMENTERANNO LA SCONFITTA DEL PADRE ALL'ARISTON? (DOMENICA LIVE, 12 FEBBRAIO) - Cristel e Yari Carrisi sono ospiti di Barbara D'Urso nella puntata di oggi di Domenica Live in onda su Canale 5. I figli del grande Al Bano commenteranno l'eliminazione inattesa del padre al Festival di Sanremo 2017 conclusosi ieri? Di sicuro la questione non potrà essere taciuta dalla conduttrice Mediaset, che però approfondirà anche molti temi legati al gossip e alla cronaca rosa. Cristel Carrisi, negli ultimi tempi, ad esempio, è stata su tutte le copertine per essere convolata a nozze, nel settembre 2016, con l'imprenditore Davor Luksic. La cerimonia è stata celebrata in Puglia, più precisamente a Lecce, dove si è continuato a far festa sino all'alba durante il ricevimento. È stata decisamente una cerimonia emozionante: la sposa è arrivata, accompagnata dal padre Al Bano, all'interno di un'apecar bianca. Di fronte la chiesa erano presenti moltissime persone che, al loro arrivo, hanno intonato uno dei più grandi successi di Al Bano: Nel sole. Il vestito scelto da Cristel era molto romantico, caratterizzato da tulle e pizzo, lasciava la schiena scoperta ed il tutto era accompagnato da bellissimi capelli raccolti in un'acconciatura molto elegante. Ricevimento in grande nella masseria di famiglia, sempre in Puglia, dove tanti erano gli ospiti illustri ed ove Al Bano e Romina si sono esibiti insieme, sulle note delle loro canzoni d'amore più romantiche. Di Yari Carrisi si è parlato invece per la fine della storia d'amore con la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, la quale secondo i giornali pare avesse un nuovo amore. Tra le motivazioni, secondo alcuni gossip, ci sarebbe il fatto che la famiglia di lui fosse troppo presente nel loro rapporto. Come al solito, quando si tratta di Vip, la verità in questo caso la sanno solamente i diretti interessatiCristel Carrisi è nata il 25 dicembre 1985 a Cellino San Marco, famosa residenza di proprietà dei Carrisi. Inizialmente è nota ai più per essere figlia della famosa coppia di duetti di successo, Al Bano e Romina. Sin da subito Cristel ha cercato di ritagliarsi uno spazio proprio nel mondo dello spettacolo: vi è riuscita in quanto ad oggi è una cantante, avendo all'attivo due album ed alcuni duetti registrati insieme al padre, è una modella e conduttrice televisiva.Yari Carrisi è molto conosciuto per essere il primogenito della coppia musicale più famosa al mondo: Al Bano e Romina Power. Sono stati proprio i suoi genitori a trasmettergli la passione per la musica, introducendolo ad essa. Yari ha partecipato ad un'edizione di Pechino Express ed è anche un cantante. Ha scritto, infatti, alcune canzoni di suo pugno che però non hanno avuto molto seguito tra il pubblico. Grazie alla musica ha potuto, però, girare il mondo aprendo i concerti dei suoi genitori e di questo si dice sempre essere grato.

