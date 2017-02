CUCINE DA INCUBO/ Anticipazioni puntata 12 febbraio 2017: Antonino Cannavacciuolo sbarca su TV8

CUCINE DA INCUBE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 FEBBRAIO 2017: ANTONINO CANNAVACCIUOLO SU TV8 - Antonino Cannavacciulo pronto a sbarcare sul piccolo schermo di TV8: a partire da oggi, domenica 12 febbraio 2017, andrà in onda in chiaro una nuova stagione del format che vede al centro il celebre chef e patron di Villa Crespi, Cucine da Incubo. Come sempre, Cannavacciuolo accoglierà di buon grado le richieste di aiuto di ristoratori e proprietari di locali e attività in ambito culinario, intervenendo laddove ci siano falle che rischiano di affossare il ristorante in questione. Questo comporterà anche vere e proprie rivoluzione del menù proposte, del modo di lavorare e anche belle strigliate a camerieri, cuochi e proprietari stessi della struttura. Saranno questi ultimi, in alcune occasioni, ad essere messi alla prova - sotto ogni aspetto - da chef Cannavacciuolo. A Cucine da Incubo assisteremo ad una visita all’Istituto per ciechi, ma anche ad una cava di marmo e ad un modo. Tutto per metterli alla prova, spingerli fuori dalla loro zona di confort, vedere come se la cavano di fronte a nuove proposte, novità e innovazione. I primi protagonisti di Cucine da Incubo, nella puntata in programma oggi 12 febbraio su TV8 saranno A’Lanterna, ristorante della Comunità di San Benedetto al Porto e il Sabatino di Anguillara Sabazia di Roma.

