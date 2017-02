Che Dio ci aiuti 4 / Anticipazioni ottava puntata del 19 febbraio: nuovi casi per Suor Angela e novità per Nico?

CHE DIO CI AIUTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 FEBBRAIO: NICO E MONICA, DIVISI SOLO IN APPARENZA - Nei prossimi episodi di Che dio ci aiuti 4, ritroveremo anche la coppia più bizzarra ma allo stesso tempo più amata delle fiction di Rai uno, stiamo parlando di quella formata da Monica e Nico. I due protagonisti del convento degli Angeli Custodi, in realtà, sono attualmente molto lontani dall'essere una vera coppia, e anche se nell'appuntamento della prossima settimana continueranno ad apparire particolarmente distanti, non riusciranno a spezzare il filo sottile che li lega nel profondo. Monica e Nico, infatti, avranno a che fare con i loro rispettivi partner e daranno il via a delle storie apparentemente molto importanti che, almeno per il momento, riusciranno a separarli ulteriormente. Tuttavia, certi del sentimento che ormai li lega ormai da tempo, i due non potranno fare altro che interferire nelle rispettive relazioni, e conoscendo i protagonisti possiamo affermare con certezza che ne vedremo delle belle.

CHE DIO CI AIUTI, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 FEBBRAIO: LIETO FINE IN ARRIVO PER NICO E MONICA? - Monica e Nico saranno al centro delle prossime puntate di Che dio ci aiuti 4, la fortunata fiction di Rai uno che vede suor Angela protagonista assieme a tutti i ragazzi del convento degli angeli custodi. Per i due personaggi più discussi delle ultime settimane, le cose continuano a non procedere per il verso giusto: entrambi, infatti, saranno sentimentalmente impegnati con altri partner anche nella prossima puntata. Il lieto fine, quindi, potrebbe non arrivare da qui a breve, anche se nel prossimo episodio vedremo Nico molto interessato a evitare a Monica l'ennesima delusione d'amore. Cosa succederà ai protagonisti più amati della fiction? i fan non hanno dubbi e molti di loro sono già pronti a scommettere che al più presto ci sarà il tanto atteso lieto fine: "Vincerà la coppia Monica Nico", "Speriamo che Nico e Monica si mettano insieme", "Gli opposti si attraggono, perciò Monica e Nico devono stare insieme", "Vediamo di prendere una decisione, non avete più molto tempo".

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017: SUOR ANGELA SI PREPARA AL RITORNO DI GUIDO, UNA SORPRESA PER AZZURRA? - Che Dio ci aiuti 4 tornerà su Rai uno domenica 19 febbraio con una appuntamento imperdibile. Le anticipazioni rivelano che il primo episodio, dal titolo "Orgoglio e pregiudizi", porterà Suor Angela ad aiutare il piccolo Mauro, un bambino sconvolto in seguito alla fine del matrimonio dei suoi genitori. Il caso, naturalmente, non sarà dei più semplici, di conseguenza ogni cosa si complicherà e nel Convento degli Angeli Custodi ne succederanno di tutti i colori. La suora, però, potrà contare su una bella novità: Guido, dopo alcune settimane di assenza, è finalmente pronto a rientrare in città e a riabbracciare la sua Azzurra, in questo periodo particolarmente provata dal suo turbolento rapporto con Emma. Il protagonista, infatti, è spera di poter fare una sorpresa alla sua amata, ma a beneficiare del suo ritorno sarà anche suor Angela, che gli chiederà un consiglio per risolvere la complicata vicenda del piccolo Mauro. Appuntamento a domenica prossima con i protagonisti del convento più amato di Rai Uno.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017: LA PICCOLA DELIA NEI PENSIERI DI SUOI ANGELA - Come ormai da qualche settimana, la domenica di Rai Uno è dedicata a che Dio ci aiuti 4 e alle vicende dei protagonisti del convento degli Angeli Custodi. Nel prossimo appuntamento andranno in onda due episodi, "Orgoglio e pregiudizi" e "Fortuna che ci sei", e in quest'ultimo sarà la piccola Delia a occupare i pensieri di suor Angela. La ragazzina, infatti, è affetta da un disturbo che la costringe ad auto lesionarsi, un malessere che deriva dall'incapacità di elaborare il dolore legato alla perdita del suo amato padre. Sarà l'amata suora di Rai Uno ad aiutare la nuova arrivata con il suo amore, ma anche stavolta si ritroverà a fare i conti con un caso molto complicato che richiederà più impegno del previsto. E, naturalmente, suor Angela dovrà assicurarsi che tutto, all'interno del Convento degli Angeli Custodi, fili liscio, soprattutto adesso che la storia fra Monica e il suo nuovo fidanzato comincia a manifestare qualche piccola crepa.

