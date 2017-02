Checco Zalone / Video per Al Bano: momento top di Sanremo 2017

Albano Carrisi, il video di auguri di Checco Zalone al Festival di Sanremo scatena le risate del pubblico - Non è arrivato tra i sedici Campioni che si sono sfidati alla finalissima del Festival di Sanremo di questa sera, ed è stato un vero peccato per Albano Carrisi. Il cantante avrebbe ricevuto prima di esibirsi un divertentissimo video di auguri che Carlo Conti ha però deciso che fosse comunque il caso di mostrare al cantante e a tutto il pubblico in sala e a casa. Approfittando della consegna ad Albano del premio per il miglior arraggiamento, Carlo Conti ha mostrato al cantante il video di auguri fattagli da Checco Zalone. "È un onore fare gli auguri a te che sei, probabilmente, il secondo pugliese più famosi in Italia" è stato l'esordio di un video che ha scatenato l'ilarità del pubblico in studio e che ha divertito molto Carlo Conti e lo stesso Albano Carrisi, contento inoltre per l'importante premio ricevuto dall'orchestra. Clicca qui per vedere il video mandato in onda durante la consegna dei premi speciali.

