Classifica e Vincitore Sanremo 2017 / Chi vinto il Festival? Podio e finalisti (Finale)

Classifica e Vincitore Sanremo 2017, Chi vinto il Festival? i pronostici del web sui prossimi eliminati (Finale) - Chi avrà la meglio e chi sarà eliminato in questa serata finale del Festival di Sanremo 2017? È questa la domanda che in nelle ultime ore accompagna gli italiani sintonizzati su Rai Uno. Tra i favoriti, almeno secondo i pareri pubblicati sui social in questi ultimi minuti, ci sono Fiorella Mannoia, Francesco Gabbana e Paola Turci, senza dimenticare Elodie Di Patrizi e Fabrizio Moro. A rischio, sempre a giudicare dai pareri sul web, Bianca Atzei, Clementino e Alessio Bernabei, che anche se hanno portato a termine, per tutte le serate della kermesse, delle performance pulite e piene di energia, non sembrano aver convinto il pubblico. I loro brani, infatti, sono stati giudicati non del tutto all'altezza di altri ancora in gara, di conseguenza sono loro i tre campioni al momento più a rischio. Riuscirà l'esito delle votazioni a ribaltare il parere dei tanti internauti? Ricordiamo che questa sera a decretare la vittoria di uno dei campioni, ci sarà un sistema misto composto da televoto, giuria demoscopica e giuria di esperti.

Classifica e Vincitore Sanremo 2017, Chi vinto il Festival? A Ermal Meta il Premio della Critica (Finale) - La serata finale del Festival di Sanremo 2017 entra nel vivo con gli ultimi campioni ancora in gara, fra pochi minuti, infatti, scopriremo chi fra loro riuscirà a ottenere il tanto ambito primo posto e a scrivere così una nuova pagina della musica italiana. Ermal Meta, intanto ha ottenuto come riportato dal sito dell'Ansa, il prestigioso Premio della Critica Mia Martini per la Sezione Campioni con ben 35 voti contro i 32 di Fiorellla Mannoia e le 15 preferenze ricevute da Paola Turci, così come riportato dall'Ansa. In una serata come questa le aspettative sono molto alte, e sui social, #Sanremo2017 è uno degli hashtag più utilizzati della serata. Scopriamo dai cinguettii degli internauti che aria si respira sul web e quali sono le performance che, fino a ora, hanno convinto i tanti internauti. “Chiara, bella canzone ma per niente sanremese. Voce sempre stupenda #sanremo2017”, “#sanremo2017 Eurovision con la scimmia e si va a comandare ”, “#ariston che balla, tutti a cantare e l'orchestra che grida olè! Solo #Gabbani può tanto #sanremo2017 è tutto suo!!! #love”, “Penso che Gabbani e Turci siano le scelte migliori per rappresentarci sul palco dell'Eurovision quest'anno. #sanremo2017 #tvtalk”. Questo il parere del popolo sul web. Chi avrà la meglio?

© Riproduzione Riservata.