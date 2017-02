DEGUEYO/ Su Rai Movie il film con Giacomo Rossi Stuart e Dan Vadis, alla regia Giuseppe Vari (oggi, 13 febbraio 2017)

DEGUEYO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Degueyo, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere western risalente al lontano 1966, un acclamato film sotto la direzione e la maestria del regista italiano Giuseppe Vari. Per quanto riguarda la sceneggiatura, collabora con il regista Sergio Garrone, famoso sceneggiatore noto per aver collaborato nella produzione di decine di film western. Tra gli attori principali, figurano i volti di Giacomo Rossi Stuart, padre del famoso Kim, nei panni del protagonista Norman Sandel, Dan Vadis e Dana Ghia.

DEGUEYO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 13 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia ruota intorno alla ricerca di vendetta del protagonista Norman Sandel a cui due ranger, sotto il nome di un certo Ramon, hanno precedentemente ucciso il padre. Giunto in una cittadina chiamata Danger City, scopre che lo stesso Ramon ha fatto strage degli uomini, parla difatti con numerose donne ormai a lutto. Scopre inoltre, che gli uomini più valorosi sono stati deportati e torturati, al fine di scoprire l'ubicazione esatta di una succulenta somma di denaro, rimasta lì fin dai tempi della fine della Guerra. Durante un assalto fallito, guidato da Norman stesso e i suoi due compari Logan e Sonner, Norman trae comunque beneficio grazie all'aiuto di un personaggio inaspettato, Rosy, la compagna di Ramon interpretata da Rosy Zichel, decide di aiutarli poiché stanca dei soprusi e dei saccheggi dell'uomo. Ramon ha imprigionato un ex ufficiale, il colonnello Cook interpretato da Giuseppe Addobbati, che alla fine decide di aiutare i protagonisti rivelando loro l'effettivo nascondiglio della somma di denaro in questione. Lo scopo preciso del colonnello è evitare che venga sparso altro sangue ingiustamente. Tuttavia, purtroppo il denaro è scomparso, si prospetta quindi uno scontro ad armi impari, da una parte Ramon che minaccia un assalto incredibile ai danni del villaggio, dall'altra Norman che prepara una disperata quanto inutile difesa: uno scontro epico dal gusto tipicamente americano, chi vincerà?

