Diletta Leotta/ Polemiche sul vestito a Sanremo: Giulia Salemi la difende, "Doveva indossare il burqa?"

DILETTA LEOTTA, POLEMICHE SUL VESTITO A SANREMO: GIULIA SALEMI DIFENDE LA GIORNALISTA, "DOVEVA INDOSSARE IL BURQA?" (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Si torna a parlare di Diletta Leotta, della sua partecipazione a Sanremo 2017 e della polemica scoppiata dopo il commento di Caterina Balivo su Twitter. Il caso viene trattato da L'Arena di Massimo Gilletti, secondo cui bisognerebbe concentrarsi sul problema del cyberbullismo anziché discutere del vestito indossato dalla giornalista di Sky. «La Leotta porta avanti una lotta a difesa della donna, per cui l'abbigliamento andava adeguato. Caterina ha sbagliato a pentirsi» il commento di Alba Parietti. Non è affatto d'accordo con la sua tesi Giulia Salemi, che si schiera in difesa della scelta di Diletta Leotta: «Il vestito le stava bene e ha parlato di un argomento importante, non doveva mica mettersi il burqa per parlare di un tema serio. Non c'è il manuale dell'abito da indossare in base all'argomento da trattare. Concentriamoci sul suo messaggio». A L'Arena è stato mandato poi in onda il parere di Maria De Filippi sulla vicenda: la conduttrice di Sanremo 2017, intervistata da Massimo Giletti, ritiene che il caso sia stato erroneamente "gonfiato": «Capita a tutti di voler fare una battuta su Twitter e a quella della Balivo si è data una valenza esagerata. È tipico anche delle donne, ma comunque bisogna stare attenti quando si parla pubblicamente e capire quando non bisogna lasciarsi andare. Sono però sicura che quello era solo un pettegolezzo sul vestito». Malgioglio in collegamento spiega: «A me dispiace il finto moralismo. Può vestirsi come vuole. Io avrei indossato un abito con due spacchi».

