EMMA / La bambina rapita sei anni fa dal padre: estradato in Italia Mohamed Kharat. Alice riabbraccerà la figlia? (Le Iene Show, 12 febbraio 2017)

EMMA, LA BAMBINA RAPITA SEI ANNI FA DAL PADRE: ESTRADATO IN ITALIA MOHAMED KHARAT. ALICE RIABBRACCERA' LA FIGLIA? (LE IENE SHOW, 12 FEBBRAIO 2017) - Sono trascorsi ormai sei anni da quel giorno in cui Alice Rossini ha scoperto che la figlia Emma, di appena 21 mesi, era stata rapita dal marito Mohamed Kharat. Dopo anni di violenza, l'uomo originario della Siria aveva voluto farle del male ancora una volta, strappandole la bambina dalle braccia e facendola scomparire nel nulla. In tutti questi anni Alice ha sempre cercato con ogni mezzo di incontrare Kharat, riuscendovi in qualche occasione con l'aiuto delle troupe televisivi di diversi programmi. Fra questi anche Le Iene Show che ritorneranno a parlarne nella puntata di oggi, domenica 12 febbraio 2017. Marco Maisano ripercorrerà infatti tutta la vicenda, dai primi, tragici momenti fino all'estradizione di Mohamed Kharat, avvenuta grazie all'aiuto della Turchia e della Grecia. Le autorità italiane hanno infatti avvisato la polizia estera e l'Interpol della condanna di dieci anni che pende sul capo dell'uomo per sequestro di persona e sottrazione di minore. L'arresto è avvenuto in Turchia, provocando un nuovo timore nella madre della piccola Emma. Fino ad ora, infatti, l'ex marito non ha mai rivelato dove si trovi la bambina, anche se si sospetta possa essere stata portata a alcuni parenti di Kharat che si trovano in Siria. Si temeva inoltre che l'estradizione non venisse mai effettuata, ma pochi giorni fa, dopo diversi mesi di detenzione, l'uomo è stato tradotto nel nostro Paese. In tutti questi anni Alice Rossini non si è mai data per vita, nemmeno quando le autorità italiane sospettavano che la piccola Emma Houda potesse essere morta. Il cuore di madre l'ha spinta a chiedere ed accettare l'aiuto dei media nazionali ed ora si spera che Kharat finalmente parli e riveli dove si trova la figlia.

