ERMAL META / L'esibizione, video: "Vietato morire" non vince Sanremo ma strega il pubblico e la critica (oggi, 12 febbraio 2017)

ERMAL META, L'ESIBIZIONE, VIDEO: LA PERFORMANCE DELLA FINALE E IL TESTO DELLA CANZONE (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Per Ermal Meta l'edizione 2017 del Festival di Sanremo è stata una vera e propria consacrazione. Pur non avendo raggiunto il gradino più alto del podio, infatti, l'artista è riuscito a portarsi a casa un riconoscimento molto prestigioso ed un terzo posto decisamente importante per la sua carriera. Ma andiamo per gradi e vediamo come è andata la serata di ieri sera. Ermal Meta, dopo aver vinto la serata delle cover ed aver superato lo sbarramento della quarta serata è arrivato in finale particolarmente carico e pronto a dare prova del suo talento. Come al solito, durante la performance è riuscito a non far trasparire neanche un'emozione ed ha ancora una volta stregato il pubblico. Ovviamente, il pubblico non ha perso l'occasione di far sentire il proprio calore al concorrente in gara. Gli applausi sono stati moltissimi, tanto da far capire sin dalla sua esibizione che il suo piazzamento sarebbe stato di tutto rispetto (clicca qui per vedere la performance). Una cosa è certa: ad aver consentito ad Ermal Meta di essere apprezzato dal grande pubblico, oltre alla sua voce così particolare e coinvolgente, è stato un testo particolarmente attuale e toccante (clicca qui per leggerlo). Vietato morire è un inno alla vita, un incitamento a non voltare lo sguardo dall'altra parte di fronte alla violenza, un grido di speranza per tutte le donne vittime, appunto, di violenza.

ERMAL META, L'ESIBIZIONE, VIDEO: È LUI LA RIVELAZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2017? (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Anche in occasione della puntata finale del Festival di Sanremo Ermal Meta ha cantato il suo pezzo in maniera a dir poco impeccabile, dimostrandosi capace di affrontare un palcoscenico come quello dell'Ariston. Insomma, Ermal Meta è, senza alcun dubbio, una delle rivelazioni di questo Festival di Sanremo. A lui, tra le altre cose, è andato il premio della critica. La sala stampa, dunque, ha premiato questo pezzo che ha un valore sociale così importante. Senza alcun dubbio, la voce di Ermal Meta sarà una delle più ascoltate nel prossimo periodo. Proprio il Festival di Sanremo, infatti, rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per tutti gli artisti. Presentarsi al festival con un brano così di peso era già in partenza una garanzia di successo. Ascoltando Vietato morire, infatti, non si può fare a meno di emozionarsi e cogliere il senso profondo di un brano che ha un valore sociale molto importante che non può e non deve essere trascurato.

ERMAL META, L'ESIBIZIONE, VIDEO: UNA TIGRE SUL PALCO, TANTE EMOZIONI NEL BACKSTAGE - Il fatto di essersela vista in finale con Fiorella Mannoia e Francesco gabbani ha emozionato moltissimo Ermal Meta. I video dal backstage, infatti, hanno fatto chiaramente percepire quell'emozione che solo il Festival sa trasmettere. Pacato, discreto e molto professionale, Ermal Meta si è dimostrato un grande artista e anche quando gli è stato comunicato il suo piazzamento ha accettato il verdetto con il sorriso sulle labbra. Di sicuro, il cantante saprà fare tesoro del suo percorso al Festival di Sanremo e darà prova di essere uno dei cantanti con più potenziale in assoluto dell'attuale panorama musicale. Riuscire a rintracciare qualche difetto nella sua esibizione è decisamente impossibile. Dal punto di vista strettamente tecnico, infatti, non ha dovuto fare i conti con alcun genere di imperfezione e anche sotto il profilo scenico è stato talmente tanto sicuro di sè da coinvolgere e commuovere tutti. A questo punto, non resta altro da fare che capire come se la caverà Ermal Meta nelle varie classifiche anche se c'è da scommettere che non incontrerà alcun genere di ostacolo sul suo cammino. Le porte del successo per Ermal Meta, dunque, sono già spalancate? Per il momento, tutti i riflettori sono accesi su di lui e, pertanto, se Ermal vorrà intercettare l'attenzione dei media non avrà problemi.

© Riproduzione Riservata.