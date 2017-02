Eurovision 2017/ Song contest, chi ci andrà per l’Italia? I fan dicono... (Festival di Sanremo 2017)

EUROVISION 2017: SONG CONTEST, CHI CI ANDRÀ PER L’ITALIA? L'ANNO SCORSO...(FESTIVAL DI SANREMO, OGGI 11 FEBBRAIO) - Il Festival di Sanremo 2017 si avvia verso la conclusione: ma quale cantante difenderà i colori dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2017? Per scoprirlo dovremo aspettare che il concorso canoro all'Ariston elegga il suo vincitore: ma secondo i fan quale sarebbe il profilo ideale per puntare alla vittoria? Il nome più gettonato di questi giorni è Francesco Gabbani, il Campione che con il suo Occidentali's Karma sta facendo ballare un'intera nazione. Dando un'occhiata ai commenti su Twitter il convincimento è che sia proprio lui l'artista con maggiori chance di conquistare gli appassionati di musica del resto d'Europa:"Gabbani è l'unico che è in grado di far ballare tutta Kiev #sanremo2017 #EurovisionSongContest2017". Un altro utente della nota piattafora social ha cinguettato:"Il mondo ha parlato, tutti voglio #occidentaliskarma a #eurovisionsongcontest2017. Dai, non possiamo deluderli". Le speranze dei fan saranno assecondate?

EUROVISION 2017: SONG CONTEST, CHI CI ANDRÀ PER L’ITALIA? L'ANNO SCORSO...(FESTIVAL DI SANREMO, OGGI 11 FEBBRAIO) - Con il Festival di Sanremo 2017 che sta per concludersi ecco che si avvicina a grandi passi anche l'Eurovision Song Contest 2017: ma chi andrà a rappresentare l'Italia nel prossimo concorso canoro continentale? Solitamente questo onore spetta al vincitore dell'Ariston, ma lo scorso anno, ad esempio, Gli Stadio si resero protagonisti di un grande gesto di generosità nei confronti di Francesca Michielin, seconda classificata alle spalle del gruppo di Gaetano Curreri, cedendole l'opportunità di cimentarsi all'Eurovision 2016. I presupposti per un successo italiano, assente dal 1990 con Toto Cutugno, sembravano esserci tutti: la rivisitazione di Nessun grado di separazione, No Degree of Separation, pareva poter catturare soprattutto i voti dei giovani europei, ma alla fine la delusionefu cocente. Francesca Michielin ha concluso in sedicesima posizione: che il 2017 riservi finalmente un successo italiano?

