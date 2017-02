FRANCESCA MICHIELIN/ La cantante parlerà del suo nuovo album? (Che fuori tempo che fa, 12 febbraio 2017)

FRANCESCA MICHIELIN, LA CANTANTE È OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SECONDA CLASSIFICATA AL FESTIVAL L'ANNO SCORSO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Francesca Michielin sarà ospite a Che fuori tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda su Rai 3, questa sera 12 febbraio 2017. In occasione della fine del Festival di Sanremo, tornerà dunque a parlare la giovane artista di Bassano del Grappa che si è piazzata al secondo posto lo scorso anno, dietro agli Stadio, per poi regalarsi una bellissima esperienza all'Eurovision Song Contest. Non è la prima volta che la Michielin viene ospitata da Fabio Fazio nella sua trasmissione in prima serata di Rai 3. Prima e dopo il Festival del 2016 infatti l'ex cantante di X Factor fu ospite di Fazio per presentare prima il suo nuovo pezzo e poi per parlare dell'incredibile serata vissuta durante il Festival di Sanremo, con una seconda posizione impronosticabile alla vigilia, così come impronosticabile era la presenza all'Eurovision Song Contest, possibile soltanto dopo la rinuncia degli Stadio. È stato un 2017 importante per la cantante vicentina, riuscita ad emergere nel panorama della musica italiana grazie ad un'invidiabile voce. In molti l'hanno accostata alla nuova Laura Pausini.

FRANCESCA MICHIELIN, LA CANTANTE È OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL NUOVO DISCO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Nel frattempo Francesca Michielin prosegue il suo lavoro sul suo ultimo disco. La cantante, in un post su Twitter pubblicato negli ultimi giorni di gennaio, ha affermato che il suo nuovo progetto sta andando avanti. Per lei si trattava del suo secondo giorno di lavoro per il nuovo disco. Questo quanto detto dalla cantante: 'S'econdo giorno in studio, secondo giorno di lavoro per il nuovo disco. Sono felice. Le good vibes stanno diventando good things''. Il pensiero twittato dalla Michielin ha ricevuto numerosi ''signals'', segnali dai propri fan, con oltre 600 retweet. Sempre sui social, stavolta però su Instagram, Francesca ha condiviso con i propri fan la foto del suo studio, dove sta incidendo il suo nuovo album, il terzo fin qui, dopo i fortunati Riflessi di me e di20. Inutile ricordare che il successo attuale della Michielin è dovuto sia alla sua esperienza ad X Factor sia per la collaborazione con Fedez sia dal suo singolo Nessun grado di separazione, con cui ha letteralmente scalato la classifica nell'ultimo Festival di Sanremo, mancando la vittoria di un soffio.

FRANCESCA MICHIELIN, LA CANTANTE È OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA COLONNA SONORA DI UN FILM (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Ultimamente Francesca Michielin è stata anche impegnata nella colonna sonora del film d'animazione Ballerina. Sua la voce prestata alla canzone ''Tu sei una favola''. Oltre alla Michielin il cast si compone anche con le voci di Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e Federico Russo, che ha commentato l'esibizione della Michielin nel corso della diretta di Rai 1 dello scorso anno in compagnia di Flavio Insinna. L'uscita del film è prevista per la giornata del 16 febbraio.

FRANCESCA MICHIELIN, LA CANTANTE È OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: BIOGRAFIA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Francesca Michielin è nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio del 1995. Raggiunge la popolarità a seguito della sua partecipazione alla quinta edizione di X Factor, all'età di soli 16 anni. In quell'edizione Francesca riuscì anche a portare a casa la vittoria, sovvertendo tutti i pronostici. Un anno dopo, 2012, esce il suo primo album, Riflessi di mee, anticipato dal singolo Sola. Nel 2015 arriva il secondo album, di20, preceduto da alcune importanti collaborazioni, tra cui quella con Fedez (vedi brano Magnifico). Lo scorso anno, a Stoccolma, è arrivata sedicesima all'Eurovision Song Contest.

