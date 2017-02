FRANCESCO GABBANI / L'esibizione, video: segreti di ''Occidentali's Karma'' e della ''scimmia che balla'' vincitori a Sanremo (oggi, 12 febbraio 2017)

FRANCESCO GABBANI, L'ESIBIZIONE, VIDEO: LA PERFORMANCE DELLA FINALE E IL TESTO DELLA CANZONE - La serata conclusiva del Festival di Sanremo 2017 ha visto uscirne trionfatore Francesco Gabbani, primo classificato con la sua Occidentali’s Karma. Il cantautore toscano inanella un nuovo successo dopo aver vinto nella categoria Nuove Proposte lo scorso anno e lo fa sbalordendo tutti: con una zampata Gabbani strappa la vittoria alla vincitrice annunciata Fiorella Mannoia. La sua performance di ieri sera lo ha visto salire sul palco finalmente elegantissimo, dopo i criticati maglioncini delle scorse serate. Accanto a lui l’immancabile scimmia, stavolta con vezzoso papillon rosso in tinta con i calzini del cantante (clicca qui qui per vedere il video). Gabbani ha vinto grazie a una canzone capace di piacere a un pubblico trasversale: sui social c’è chi l’ha amata per il ritmo brioso e chi invece ha colto soprattutto un testo che, nascosto dalla melodia orecchiabile, è più profondo e critico verso la società di quanto ci si aspetterebbe. Clicca qui per leggere il testo.

