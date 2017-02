Francesco Gabbani/ Il “pacco” del vincitore di Sanremo 2017 è l’argomento principale in sala stampa

Francesco Gabbani, il vincitore di Sanremo 2017 fa parlare di sè anche per un'altra qualità "nascosta": ecco l'indiscrezione - Nelle ultime ore non si fa che parlare di lui e, a quanto pare, non solo per le sue qualità di cantante. Francesco Gabbani, che ha vinto la 67esima edizione del Festival di Sanremo, pare sia chiacchieratissimo anche per una qualità fisica nascosta. "A catalizzare le attenzioni degli annoiati giornalisti in Riviera non è di certo l'andamento della gara canora o la segreta trattativa di Carletto il valletto con Mediaset. No. La vera notizia è assai più gustosa e riguarda i 25 centimetri di virtù del cantante con gorilla a seguito Francesco Gabbani" è questa la notizia lanciata da Alberto Dandolo per Dagospia. Ma non è tutto, pare infatti che tale "virtù" abbia monopolizzato i discorsi della Sala Stampa nel corso della kermesse canora: "Pare che l'altra sera il livello ormonale dei giornalisti de noantri presenti a Sanremo sia giunto al suo acme quando Francescone si è esibito indossando un paio di pantaloni strettissimi e che non lasciavano alcuno spazio al dubbio. Questa sera in sala stampa non parla d'altro" si legge ancora su Dagospia, e chissà cosa ne penserà il diretto interessanto di queste chiacchiere sul suo conto.

© Riproduzione Riservata.