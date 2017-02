Francesco Gabbani e i petali rossi/ Raffaella Mennoia (Uomini e donne), doppia frecciatina: era la scelta di Federico Piccinato?

Raffaella Mennoia commenta la vittoria di Francesco Gabbani al Festival di Sanremo: la frecciatina e il riferimento a Uomini e Donne - Contro ogni previsione è stato Francesco Gabbani con la sua "Occidentali's Karma" ad aggiudicarsi il primo posto al Festival di Sanremo 2017. Lacrime e grande emozione per il cantante, ma anche moltissimi commenti dal web. Tra questi spicca quello di Raffaella Mennoia, nota autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi. Su Instagram, anche la Mennoia dice infatti la sua sulla vittoria di Gabbani con tono molto ironico: "Sono contenta che San Remo l'abbia vinto Federico Piccinato - scrive l'autrice, riferendosi ad una certa somiglianza tra Gabbani e il corteggiatore di Sonia Lorenzini; poi conclude con un'ultima osservazione - si, ma i petali no!!! Ps scherzo, state calmi sto giocando #mani in alto". Ironizza la Mennoia sulla caduta dei petali rossi in sala al momento della proclamazione della vittoria di Gabbani. Perchè? Chi segue Uomini e Donne sa bene che, quando c'è la scelta in studio, cadono proprio gli stessi petali rossi!

Raffaella Mennoia commenta la vittoria di Francesco Gabbani: Maria De Filippi pronta a tornare ai suoi show - Inevitabile insomma, anche se per scherzo, accostare la proclamazione del vincitore a Sanremo 2017 alla scelta di Uomini e Donne, visto che entrambe hanno avuto una protagonista comune: Maria De Filippi. Balza agli occhi anche quello che ad alcuni è apparso come una piccola critica nei confronti del vincitore Francesco Gabbani. Non è mancata infatti qualche critica nei confronti di Raffaella Mennoia, che tuttavia ha fatto subito un passo indietro, chiarendo che si tratta semplicemente di una battuta nata dall'aver notato un'evidente somiglianza tra Gabbani e Federico Piccinato. Intanto c'è grande attesa per le nuove registrazioni di Uomini e Donne: Maria Dev Filippi, dopo il Festival di Sanremo, è pronta a tornare a Roma. È stata proprio la conduttrice di Canale 5 a svelare, nel corso della conferenza stamapa di chiusura del Festival di Sanremo, che riprenderà subito con le registrazioni dei suoi show.

