Francesco Gabbani vincitore Sanremo 2017 / Fiorella Mannoia solo seconda, il web si divide

Festival di Sanremo 2017, chi ha vinto la 67esima edizione della nota kermesse canora? Francesco Gabbani - La 67esima edizione del Festival di Sanremo è giunta alla fine con un vincitore che è, probabilmente per molti, una grandissima sorpresa: si tratta di Francesco Gabbani con quello che è già un tormentone "Occidentali's Karma". Un gradino più in basso per Fiorella Mannoia, per finire con Ermal Meta con la canzone "Vietato Morire". Tre Campioni, il primo, il secondo e il terzo classificato, che si sono inoltre aggiudicati anche il Premio della Critica (Ermal Meta) e quello della Sala Stampa (Fiorella Mannoia) e il premio Tim (Gabbani). Un'edizione che ha visto in gara brani importanti e molto forti, tra i quali il pubblico e la Giuria di Qualità ha scelto tre nomi che già nel corso delle precedenti serate si sono distinti. Due brani, quello della Mannoia e di Ermal Meta, che sono un inno alla vita e che raccontano in modo più o meno duro come affrantarla. Più leggera ma altrettanto specchio della realtà la canzone di Francesco Gabbani che, con la sua scimmia nuda che balla, è ormai il vero tormentone di questo Festival di Sanremo. Dal web lìopinione del pubblico si spacca a metà: c'è grande consenso per la vittoria di Gabbani, per un pezzo fresco ed originalissimo; dall'altra parte c'è chi, tuttavia, riteneva giusta e sperava nella vittoria di Fiorella Mannoia.

