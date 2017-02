GUARDIA DEL CORPO/ Su La5 il film con Kevin Costner e Whitney Houston, alla regia Mick Jackson (oggi, 12 febbraio 2017)

GUARDIA DEL CORPO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 12 FEBRBAIO 2017: IL CAST - Guardia del corpo, il film in onda su La5 oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere drammatica dal titolo originale The Bodyguard ed è stata diretta nel 1992 da Mick Jackson. I protagonisti principali del film sono Kevin Costner, che veste i panni della guardia del corpo Frank Farmer, e Whitney Houston (1963-2012), che invece interpreta la cantante che Frank deve proteggere, Rachel Marron. Del cast fa parte anche Debbie Reynolds, che interviene in un cammeo in cui interpreta se stessa. Kevin Costner disse che per interpretare il ruolo di Frank si era voluto ispirare alle interpretazioni di Steve McQueen, tanto che volle anche che i suoi capelli venissero tagliati secondo il suo stile. Whitney Houston legò molta della sua popolarità di cantante a questo film, ma lei non fu la prima ad essere considerata per il ruolo di Rachel. Tra le altre attrici che fecero un provino c'erano anche Pat Benatar, Olivia Newton-John, Madonna, Joan Jett, Debbie Harry, Janet Jackson, Terri Nunn, Kim Carnes e Dolly Parton. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GUARDIA DEL CORPO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 12 FEBRBAIO 2017: LA TRAMA - Rachel Marron è una cantante di fama mondiale che da qualche tempo ha poco da stare tranquilla. Anche se il suo manager glielo ha nascosto, infatti, sta ricevendo delle lettere in cui un suo fan la minaccia di morte. Per cercare di proteggere la vita della star e soprattutto di suo figlio, il piccolo Fletcher, il manager di Rachel ingaggia una guardia del corpo, Frank. Lei però non sopporta di buon grado le ingerenze di quest'ultimo nella sua vita personale: soprattutto non tollera le limitazioni nella sua libertà che lui le impone. Quando però cominciano ad accadere alcuni episodi che la fanno temere per la sua vita e quella di suo figlio, Rachel deve cominciare a ricredersi e comincia a fidarsi sempre di più di Frank. Alla fine il loro rapporto si fa anche troppo intimo.

