Giulia Salemi/ La scollatura a cuore fa scalpore, ma è un altro dettaglio a far discutere

Giulia Salemi opinionista a L'Arena, polemiche sul web: l'abito e le parole della modella dividono il pubblico - La strada di Giulia Salemi in Rai è sicuramente in salita. Sempre più protagonista, la bella Salemi è oggi tra gli opinionisti de L'Arena e ha subito colpito il pubblico per il suo appariscente abito rosso con provocante scollatura a cuore. Se l'abito della Salemi colpisce, allo stesso tempo a sollevare qualche critica sul web è un altro dettaglio che riguarda la modella. Il web, infatti, tuona all'unisono: "Cosa c'entra Giulia Salemi come opinionista per i brani di Sanremo a L'Arena di Massimo Giletti?". Si sa che il pubblico non perdona ed è sempre estremamente critico, ma nei confronti della bella Salemi sembrain questo caso esserlo particolarmente. Se l'opinione data ad Albano Carrisi facendosi portavoce del "mondo social" ha fatto storcere il naso a molti, le critiche si sono infiammate soprattutto sul ruolo dato alla Salemi. "Ma da quando Giulia Salemi è un'opinionista? Io allora sono Papa Francesco!" si legge su Twitter, e tra i commenti in molti notano come sia colei che abbia parlato meno di tutti. Un solo intervento ha tuttavia messo tutti dalla sua parte: quello a favore di Diletta Leotta, anche se in molti hanno notato "Non sta difendendo proprio la Leotta ma se stessa!".

© Riproduzione Riservata.