Grammy Awards 2017/ Ed.59, Diretta streaming cerimonia, nomination e pronostici: Beyoncè e Adele favorite, chi vincerà? (Oggi, 12 febbraio)

GRAMMY AWARDS 2017, DIRETTA STREAMING, NOMINATION E PRONOSTICI - Adele, Beyoncè, Sia, Justin Bieber, sono solo alcuni dei nomi delle star della musica che questa sera (ora locale) a Los Angeles saranno presenti alla cerimonia dei Grammy Awards 2017, la 59esima edizione. Saranno tante le stelle della musica mondiale pop, rap e rock che si daranno battaglia per portare a casa i premi più prestigiosi dell'ambito musicale. Le nomination sono davvero tante così come gli artisti che potrebbero vincere ma come ogni cerimonia che si rispetti anche in questo caso potrebbero essere i soliti noti a vincere. Le favorite sono sicuramente Beyoncè, sul palco nonostante la gravidanza annunciata nei giorni scorsi, e Adele, tornata sulla cresta dell'onda dopo un periodo lontano dalla musica e dai palcoscenici. Saranno proprio loro a scontrarsi nelle categorie più importanti dei Grammy Awards 2017 a partire dalla categoria Album dell'anno (25, Adele; Lemonade, Beyoncé; Purpose, Justin Bieber; Views, Drake e A Sailor’s Guide to Earth, Sturgill Simpson) passando da "Canzone dell’anno" (Beyoncè, Adele, Mike Posner, Justin Bieber e Luas Graham) e finendo con "Registrazione dell’anno" (Adele, Beyoncè, Lukas Graham, Rihanna feat. Drake, Twenty One Pilots). Sarà proprio la bella Beyoncè a portare a casa i premi in queste categorie?

GRAMMY AWARDS 2017, DIRETTA STREAMING, NOMINATION E PRONOSTICI - Sono tantissimi gli artisti in gara per questi Grammy Awards 2017 che si terranno questa notte (ora italiana) a Los Angeles. Questa volta non avremo modo di vedere una diretta tv su Sky o Rai 4 e tutti coloro che vorranno seguire in diretta la cerimonia dovranno farlo in streaming grazie ai link ufficiali della CBS e dei Grammy che dovrebbero offrire l'intero show in modo gratuito via web. La cerimonia andrà in onda a partire dalle ore 20.00 (le 2 in Italia) e tutti coloro che vorranno seguirlo potranno farlo anche via social e sul sito ufficiale della cerimonia che potete raggiungere CLICCANDO QUI e che non richiede registrazione per l'accesso. Per quanto riguarda i commenti sui social sarà possibile twittare durante la diretta o il red carpet usando l'hashtag ufficiale #GRAMMYs.

© Riproduzione Riservata.